بیانیه مشترک آلمان، فرانسه، کانادا و آمریکا در حمایت از بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای فرانسه، آلمان، کانادا و آمریکا به همراه بریتانیا روز پنج شنبه متعهد شدند که در راستای متوقف ساختن «فعالیتهای مخرب شبکه های جاسوسی خارجی» فعالیت کنند و از روسیه نیز خواستند تا برنامه عامل (گاز) اعصاب را فاش کند.

چهار کشور (فرانسه، آلمان، آمریکا و کانادا) با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند که از نتیجه تحقیقات بریتانیا مبنی بر اینکه افسران روس در حمله ماه مارس به جاسوس سابق روس تبار و دخترش- سرگئی و یولیا سکریپال- در شهر سالزبری انگلیس با استفاده از گاز اعصاب نوویچوک دست داشته اند، حمایت می کنند.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «ما به نتیجه تحقیقات دولت بریتانیا که نشان می دهد دو فرد مظنون، از افسران سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه بودند و این عملیات به طور حتم مورد تأیید یک مقام بلندپایه دولتی [روسیه] بود، اطمینان کامل داریم».

گفتنی است که دولت بریتانیا روز چهارشنبه دو تبعه روس را به طور غیابی به اقدام به قتل محکوم کرد.

در همین راستا، «کارن پیرس» نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل ۱۵ عضو این شورا را در جریان آخرین تحقیقات مربوط به پرونده حمله به «سکریپال ها» قرار داد. وی در این ارتباط گفت که شواهد روشنی دال بر دخالت دولت روسیه در این حادثه وجود دارد.

در مقابل، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد خطاب به اعضای این شورا گفت که در مدارک و ادله مورد ادعای بریتانیا موارد متناقض «بسیاری» یافت می شود و لندن تنها به دنبال «ابراز یک جنون ضد روسی منزجر کننده» است.