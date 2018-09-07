بیانیه ۸ کشور اروپایی پیرامون نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، کشورهای بلژیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد با صدور یک بیانیه مشترک، مراتب نگرانی عمیق خود (!) را نسبت به اقدام نظامی در شمال غربی سوریه که مدعی هستند «با پیامدهای بالقوه فاجعه بار انسانی برای غیرنظامیان همراه است» اعلام کردند.

این هشت کشور اروپایی از کشورهای روسیه، ایران و ترکیه خواستند تا از آتش بس و ترتیبات تنش زدایی که در ادلب مورد توافق قرار گرفته اند، «از جمله حفاظت از غیرنظامیان به منزله یک اولویت» حمایت کنند.

در بخشی دیگر از این بیانیه مشترک آمده است: «یک عملیات آفندی تمام عیار در ادلب جان بیش از سه میلیون غیرنظامی از جمله یک میلیون کودکی را که در این منطقه زندگی می کنند، در معرض خطر قرار می دهد».

گفتنی است که رؤسای جمهور دو متحد نظامی سوریه (ایران و روسیه) به همراه ترکیه (که از معارضان سوری حمایت می کند) روز جمعه برای انجام گفتگوها پیرامون سرنوشت ادلب- آخرین سنگر تروریستها در سوریه- در تهران با یکدیگر دیدار می کنند.

این کشورهای اروپایی تأکید کردند که هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی «کاملاً غیرقابل پذیرش» خواهد بود.

«اولوف اسکوگ» نماینده سوئد در سازمان ملل گفت که اعضای شورای اروپا در آستانه نشست تهران «پیامی قدرتمند» خطاب به کشورهای ضامن روند آستانه ارسال می کنند.

گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز جمعه پیرامون بحران در ادلب سوریه یک نشست اضطراری برگزار کند.