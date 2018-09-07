برداشت ۲۰ هزار تن کلزا در کرمانشاه /تمام مطالبات پرداخت شده

مظفر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال زراعی جاری بیش از ۲۰ هزار تن کلزا از سطح مزارع استان کرمانشاه برداشت و به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۷ مرکز خرید کلزا در سطح استان افزود: این میزان برداشت کلزا نسبت به سال گذشته با افزایش ۲ برابری روبه‌رو بوده است.

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه ۹ گفت: هیچگونه بدهی از سال گذشته باقی نمانده است و تاکنون تمام مطالبات برداشت امسال کلزا به کشاورزان پرداخت شده است.

رحیمی کلزا را یک محصول کشاورزی استراتژیک خواند و بیان داشت: تا سال گذشته بیش از ۹۰ درصد روغن مصرف داخل را وارد می‌کردیم و تولید این محصول برای خودکفایی در تولید روغن بسیار ضروری است.