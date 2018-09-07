بصره همچنان ناآرام است؛ تدابیر ویژه امنیتی در اطراف بانکها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی امروز جمعه اعلام کرد: نیروهای امنیتی در بصره از طریق بلندگو بر ضرورت حمایت از مراکز و موسسات تاکید کرده اند و از تظاهرات کنندگان خواسته اند که از این موسسات حمایت به عمل آورند.

این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه های عراقی؛ نیروهای امنیتی تدابیر ویژه را در اطراف بانکها در بصره به عمل آورده اند.

یک منبع عراقی اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق مانع از آتش زدن بیمارستان ابی الخصیب در بصره از سوی معترضان شده اند.

منابع عراقی از سوزاندن مراکز احزاب عراقی در این استان خبر می دهند.

همزمان اسعد العیدانی استاندار بصره عازم نجف شد تا با مقتدا صدر که قبلا خواستار جلسه فوری مجلس جدید به منظور بررسی روند اوضاع در بصره شده بود، دیدار کند.

از سوی دیگر منابع عراقی اخبار ضد و نقیضی از اعمال مقررات منع آمد و شد در بصره مخابره کرده اند.

در حالی که یک منبع امنیتی از اعمال آن در بصره و بازداشت هر فردی که آنرا رعایت نکند، خبر داده بود یک منبع امنیتی دیگر از لغو آن خبر داد.

این درحالی است که بر اساس اعلام منابع عراقی در اعتراضات روز و شب گذشته بصره دو نفر کشته و ۴۵ نفر زخمی شده اند.

سیف البدر سخنگوی وزارت بهداشت عراق روز گذشته اعلام کرده بود که در اعتراضات بصره در روز پنجشنبه یک نفر کشته و ۳۵ نفر دیگر زخمی شده اند.

وزارت بهداشت عراق روز پنجشنبه اعلام کرده بود که طی سه روز گذشته در اعتراضات بصره ۶ نفر کشته و ۷۵ نفر دیگر زخمی شده اند.