سفر سرزده وزیر دفاع آمریکا به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد.

بر اساس این گزارش؛ منابع خبری اعلام کردند که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا سرزده وارد افغانستان شده است.

این در حالی است که عصر روز گذشته بر اثر دو انفجار پیاپی در غرب کابل، دست کم ۲۰ تن کشته و ۷۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

در همین حال سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز حملات روز گذشته در کابل را به شدت محکوم کرد.

سفارت آمریکا در بیانیه خود ضمن اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه گفت که دولت و مردم آمریکا در کنار مردم افغانستان برای مبارزه با تروریسم و برقراری صلح ایستاده اند.