واژگونی خودرو در محور ایوانکی-گرمسار/ یک نفر جان باخت

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه یک دستگاه خودرو جک در کیلومتر چهار محور ایوانکی - گرمسار واژگون شد، ابراز داشت: این حادثه ساعت ۲۲ شب گذشته به وقوع پیوست که بلافاصله بعد از حادثه نیروهای اورژانس و هلال‌احمر در محل حاضر و عملیات رهاسازی انجام شد.

وی بابیان اینکه این حادثه مرگ در دم یک سرنشین این خودرو را رقم زد، افزود: در این حادثه سه نفر مجروح شدند که با همکاری عوامل امدادی مجروحان به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر سمنان بابیان اینکه روز گذشته نیز یک دستگاه اتوبوس در محور سمنان_دامغان از جاده منحرف و از پل سقوط کرد، بیان کرد: این حادثه خوشبختانه تلفات فوتی نداشت اما باعث مصدومیت ۴۰ نفر و آسیب‌دیدگی ۴۹ نفر شد که از رانندگان تقاضا داریم در صورت عدم هوشیاری حین رانندگی در حاشیه راه توقف کرده به‌طور کامل از خودرو پیاده شوند و سپس طی مسیر کنند.

یحیایی اضافه کرد: با توجه به کویری و یکنواختی محورهای استان سمنان احتمال خواب‌آلودگی رانندگان وجود دارد لذا با توجه به اینکه در ایام پایانی تعطیلات قرار داریم انتظار می‌رود رانندگان نسبت به هشدارهای ایمنی هلال‌احمر و پلیس‌راه حساسیت بیشتری را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر شب گذشته یک دستگاه تریلی نیز با بار گوگرد در همین محور به دلایل نامعلومی دچار حریق شد که با تلاش عوامل راه و آتش‌نشانی گرمسار عملیات اطفا صورت گرفت که خوشبختانه در این حادثه تلفات و مصدومیت گزارش نشد و تنها تعدادی از آتش‌نشانان دچار مسمومیت ناشی از سوختن گوگرد شدند.