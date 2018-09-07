ترافیک سنگین جاده چالوس/ مه گرفتگی نیمه شمالی کشور

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محورها پرترافیک گفت: بر اساس آخرین گزارش های دریافتی، مسیرجنوب به شمال محور کرج - چالوس(از ابتدای محور تا کیلومتر 3) ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محدوده های (سد کرج، تونل شماره 5 و پل زنگوله) ترافیک نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روان را شاهد هستیم.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا با اشاره به مه گرفتگی و کاهش دید نیز گفت: در استان اردبیل، محور اردبیل - آستارا بویژه گردنه حیران شاهد مه گرفتگی سنگین هستیم. در سایر نقاط شمالی نیز مه گرفتگی صبحگاهی گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.