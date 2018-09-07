ربات های هوش مصنوعی تعصب می آموزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، محققان روانشناسی و علوم رایانه ای دانشگاه کاردیف و MIT متوجه شده اند ربات های هوش مصنوعی با یادگیری از یکدیگر متعصب می شوند.

بیشتر اوقات هوش مصنوعی رابطه ای پیچیده با نژاد پرستی دارد و در تحقیقات پیشین نیز نمونه های از وجود تعصب در این فناوری دیده شد. تحقیق جدید نشان داد هوش مصنوعی خود به تنهایی نیز دچار نوعی تعصب می شود. محققان در این باره نوشته اند: گروهی از ماشین های خودکار با شناسایی، کپی کردن و یادگیری تعصب در رفتار دیگری، آن را بروز می دهند.

در این تحقیق بازی شبیه سازی شد تا ربات های هوش مصنوعی به دو گروه کمک کنند. این تقسیم بندی براساس شهرت هر ربات و استراتژی های کمک انجام می شد. درهرحال محققان متوجه شدند ربات ها به طرز قابل توجهی به یک گروه بیش از دیگری توجه می کنند. ربات ها در بیش از هزاران شبیه سازی استراتژی های مختلفی را با کپی کردن از یکدیگر در گروه خود یا در کل آموخته اند.

این تحقیق نشان می دهد ربات ها استراتژی هایی انتخاب کردند که در کوتاه مدت ثمر دهد.

راجر ویتاکر یکی از مولفان ارشد تحقیق در این باره می گوید: شبیه سازی های ما نشان داد تعصب یا جانبداری یکی از نیروهای قدرتمند است و می توان انگیزه آن را در جمعیت مجازی ایجاد کرد.