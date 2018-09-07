الجعفری خطاب به هیلی: شورای امنیت جای تهدید به جنگ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در جریان نشست شب گذشته شورای امنیت در نیویورک درباره بحث بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه خطاب به نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: زبان تهدید زیبنده شورای امنیت نیست. شورای امنیت باید مکانی برای حمایت از صلح باشد نه تهدید به جنگ.

وی افزود: بحث سلاح شیمیایی گمراه کننده و غیرمسئولانه است زیرا پس از اینکه سلاح شیمیایی در سوریه از سوی سازمان منع تسلیحات شیمیایی امحا شد، سلاح شیمیایی در سوریه وجود ندارد.

الجعفری گفت: کسی که حامی زرادخانه هسته ای اسرائیل است و عراق را با دروغ سلاح کشتار جمعی نابود کرد حق ندارد که اتهامات جعلی و دروغین استفاده سلاح شیمیایی به سوریه وارد کند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل بیان کرد: چرا شورای امنیت و سازمان منع تسلیحات شیمیایی از تعامل با اطلاعاتی که سوریه درباره رسیدن مواد شیمیایی به دست تروریستها و آماده سازی آنها برای استفاده از آن به منظور متهم کردن ارتش سوریه ناتوان است.

وی بیان کرد: آمریکا، انگلیس و فرانسه در تحقق آنچه در سوریه از طریق حمایت از تروریسم می خواستند پیاده کنند، ناکام ماندند و از همین رو به اقدام نظامی مستقیم روی آوردند و به شکل نامشروع در بخش هایی از اراضی ما نظامیان خود را مستقر کردند تا راهکار سیاسی را به بن بست بکشانند.

الجعفری تاکید کرد: ما نامه رسمی به اعضای شورای امنیت درباره آماده سازی گروههای تروریستی در ادلب و حومه لاذقیه و حلب برای دست زدن به حمله شیمیایی ضد غیرنظامیان با هدف ایجاد مانع در مسیر عملیات نظامی ارتش سوریه ضد تروریسم در این مناطق ارائه کردیم.