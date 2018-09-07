۷۱ شرکت دولتی به ارزش ۳.۵ هزار میلیارد تومان واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر سبحانی، افزود: سازمان خصوصی‌سازی موفق شده تا ۳۷ درصد عرضه ها از لحاظ تعداد و ۱۲ درصد بنگاه را از نظر ارزش، به بخش خصوصی واگذار کند که این میزان، بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است.

وی افزود: در دولت دوازدهم، علاوه بر اینکه با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت های غیرقابل واگذاری، موافقت نشد؛ بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکت ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

فهرست بنگاه های مصوب

سبحانی اضافه کرد: فهرست بنگاه های مصوب قابل واگذاری امسال نزدیک به ۲ برابر فهرست مصوب بنگاه های قابل واگذاری در سال ۱۳۹۶ است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم ۴۷۰ هزار و ۸۷۲ میلیارد ریال از سهام و دارایی متعلق به دولت و شرکت های دولتی واگذار شده که این میزان واگذاری معادل ۳۲ درصد ارزش کل واگذاری های انجام شده است.

وی، قطعی شدن قرارادادهای منعقده در دولت های گذشته بابت رد دیون دولت از جمله ۱۱۵ هزار میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را دلیل افزایش ارزش واگذاری ها به شیوه انتقال مستقیم سهام به طلبکاران در این دوره بیان کرد و افزود: با توقف فرآیند رد دیون دولت از محل واگذاری، سهام خصوصی سازی وارد مدار رقابتی جدیدی شد به طوری که سهم بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد حجم کل واگذاری ها رسید.

۶۹ درصد بنگاه ها واگذار شدند

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: از سال ۱۳۸۰ تا پایان مردادماه امسال در مجموع ۲ هزار بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری قرار گرفت که از این تعداد، ۱۳۷۱ بنگاه (۶۹ درصد) یا به طور کامل واگذار و یا از فهرست واگذاری ها خارج شد؛ چهار بنگاه دارای پیشنهاد انتقال به گروه سوم و خروج از فهرست هستند و ۶۲۵ بنگاه نیز در حال واگذاری اند.

سبحانی درباره سهام عدالت نیز گفت: ۴۰ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت شماره شبای خود را وارد سامانه کرده اند. وی افزود: سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود بین مشمولان سهام عدالت توزیع شد؛ در واقع ۹۸ درصد سود خود را دریافت کردند و فقط باقیمانده مشمولانی که شماره شبای خود را با تاخیر وارد سامانه نموده اند نیمه اول شهریورماه سود خود را دریافت خواهند نمود.

مشاور سازمان خصوصی سازی اظهارداشت: سود سهام عدالت سال آینده از امسال بیشتر خواهد بود؛ پیش بینی شده سود سهام عدالت سال ۹۶ که امسال پرداخت می شود ۵ هزار میلیارد تومان باشد.