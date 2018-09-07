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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

لیگ برتر هندبال بانوان؛

برتری مدعیان در هفته دوم/ لارستان صدرنشین شد

برتری مدعیان در هفته دوم/ لارستان صدرنشین شد

هفته دوم از چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان با برتری تیم‌های مدعی و صدرنشینی تیم شهید چمران لارستان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور  در بخش بانوان امروز جمعه ۱۶ شهریورماه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در این هفته تیم تاسیسات دریایی قهرمان دوره قبل میزبان تیم هیات البرز بود و توانست میهمانش را با شکست بدرقه کند.

فولاد سپاهان در خانه نماینده مشهد را شکست داد. شهید چمران لارستان هم میزبان ذوب آهن اصفهان بود و توانست بر این تیم پیروز شود. نفت و گاز گچساران نایب قهرمان دوره قبل هم میزبان خود پتروآموت پویا بوشهر را شکست داد. 

نتایج کامل هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان  به این شرح است: 

* شهید چمران لارستان ٣٤ - ذوب آهن ٢٢
* تأسیسات دریایی ٣١ - هیئت  البرز ٢٩
* فولاد مبارکه سپاهان ٢٦- اشتاد سازه طرقبه  شاندیز ١٧
* پترو آموت پویا بوشهر ٢٩ - نفت و گاز گچساران ٣٦

در پایان این هفته تیم شهید چمران لارستان با دو برد و چهار امتیاز با اختلاف گل در صدر جدول قرار دارد. تیم تاسیسات دریایی تهران هم با تفاضل گل کمتر در رده دوم ایستاده است. 

کد مطلب 4396221

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