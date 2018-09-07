به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وزن کشی این رقابت ها صبح امروز برگزار شد که در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ۳۶ نفر و در وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نیز ۳۹ نفر حضور دارند.

فدراسیون کشتی با هدف شناسایی استعدادها و پشتوانه ها در کشتی کشور امسال مسابقات عمومی را در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال و با اهدای جوایز نقدی ۵، ۳ و ۲ میلیون تومانی به نفرات برتر هر وزن برگزار می کند و نفرات برتر و مستعد این مسابقات به کارگاه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی دعوت می شوند تا بتوانند در سال های آینده در تیم های ملی بدرخشند.