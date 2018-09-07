  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

رقابت‌های عمومی کشتی کشور - تهران

مسابقات اوزان ۹۷ و ۶۰ کیلوگرم امروز برگزار می‌شود

مسابقات اوزان ۹۷ و ۶۰ کیلوگرم امروز برگزار می‌شود

هفته ششم رقابت‌های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور از صبح امروز با برگزاری مسابقات دو وزن در سالن شهدای هفتم تیر تهران پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وزن کشی این رقابت ها صبح امروز برگزار شد که در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ۳۶ نفر و در وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نیز ۳۹ نفر حضور دارند.

فدراسیون کشتی با هدف شناسایی استعدادها و پشتوانه ها در کشتی کشور امسال مسابقات عمومی را در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال و با اهدای جوایز نقدی ۵، ۳ و ۲ میلیون تومانی به نفرات برتر هر وزن برگزار می کند و نفرات برتر و مستعد این مسابقات به کارگاه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی دعوت می شوند تا بتوانند در سال های آینده در تیم های ملی بدرخشند.

کد مطلب 4396231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها