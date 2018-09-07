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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

به اتهام همکاری با دمشق؛

۴ فرد و ۵ شرکت از سوی خزانه داری آمریکا تحریم شدند

۴ فرد و ۵ شرکت از سوی خزانه داری آمریکا تحریم شدند

وزارت خزانه داری آمریکا چهار فرد و پنج شرکت را به ادعای همکاری و ارتباط با دولت سوریه مشمول تحریم قرار داد که بر اساس آن دارایی های این افراد و شرکتها در آمریکا مسدود می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خزانه داری آمریکا ۴ فرد و ۵ شرکت را با ادعای ارتباط با دولت سوریه تحریم کرد.

این ۹ فرد و شرکت از سوی وزارت خزانه داری آمریکا متهم به تسهیل مبادلات مالی و انتقال محموله های سوخت و سلاح برای دولت سوریه هستند.

بر اساس تحریم های جدید، دارایی های این ۹ فرد و شرکت در حوزه قضایی آمریکا مسدود و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع شده اند.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این تحریم ها محمد القاطرچی و شرکت وی را شامل می شود که متهم به انتقال سلاح و مهمات برای نظام سوریه تحت پوشش فعالیت های واردات و صادرات غذایی است و این شرکت تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی سوریه است.

تحریم ها همچنین شامل یاسر عباس است که وزارت خزانه داری آمریکا وی را متهم به تسهیل عملیات واردات سوخت و سلاح از ایران کرده است.

همچنین وزارت خزانه داری آمریکا شرکت ها و افرادی در سوریه و لبنان را به اتهام فراهم آوردن نفت، سوخت و گاز برای نظام سوریه، تحریم کرده است.

عدنان العلی و فادی ناصر هم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده اند.

کد مطلب 4396237

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