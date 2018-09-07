محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون نتایج این تیم در بازیهای آسیایی اندونزی گفت: نتایج تیم ملی هندبال در این بازیها اصلا راضی کننده نبود. تیم ملی با تیم هایی بازی کرد و پیروز شد که هر تیمی از ایران حتی جوانان و امید هم می توانستند آنها را شکست بدهند. تیم های جوانان و امید می توانستند هنگ کنگ و مالزی را ببرند و شاید برابر عربستان و کره به مشکل بر می خوردند. عنوان پنجم و ششمی هم که برای ما در بازی های آسیایی اندونزی فرق نمی کرد.

وی که سابقه سرمربیگری تیم جوانان را در کارنامه خود دارد، تصریح کرد: در این صورت موقعیت خوبی برای آینده ایجاد می شد. شاید نتیجه نمی گرفتیم اما جوانان و امیدها را برای آینده آماده می کردیم.

طاهری ادامه داد: وقتی تیم ملی تشکیل می شود تمام نفرات باید در اختیار سرمربی باشد. این طبیعی است وقتی سرمربی نمی داند که با چه بازیکنانی می خواهد در مسابقات شرکت کند دچار مشکل شود. ما این حرفها را قبل از آوردن سرمربی به کمیته فنی گفتیم. تیمی می تواند موفق باشد که تمام نفراتش در اختیار سرمربی باشد اما وقتی تا آخرین لحظه ندانید که آن بازیکن را دارید یا ندارید نمیتوانید نتیجه خاصی بگیرید.

مربی پیشین تیم ملی هندبال کشورمان بیان کرد: فدراسیون برای موفقیت باید جوانگرایی و تغییر نسلی در پست های داخل زمین خود بدهد و در آن پست هایی که بازیکنانی آن شرایط لازم را برای ماندن ندارند دگردیسی شود، بازیکنان جوان بیاورد که با انگیزه در تیم ملی حضور داشته باشند و محک بخورند و با امید اینکه در تیم ملی می مانند خوب بازی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا اشتباه فدراسیون در این بود که تا آخرین لحظه روی حضور لژیونرها حساب باز کرده بود؟» گفت: اتکا به لژیونرها از دلایل ضعف ما هست اما قراردادهای بازیکنان هم طوری منعقد شده که نمی توانستند در مسابقات شرکت کنند. به نظرم باید نهادی در وزارت ورزش یا خود فدراسیون ها باشد که روی قراردادهای ملی پوشان در باشگاه های خارجی نظارت کرده و اعمال نفوذ کند که همراهی آنها در مسابقات قهرمانی آسیا یا بازیهای آسیایی در قراردهایشان لحاظ شود.

مدیرعامل پیشین باشگاه فولاد سپاهان در پاسخ به این سوال که «آیا این مشکل در تمام قراردادهای ورزشکاران رشته های مختلف وجود دارد یا فقط در هندبال شاهد این اتفاق بودیم؟» نیز این طور گفت: قراردادهای همه دنیا طوری است که ورزشکار می تواند در مسابقات رسمی کشورش حضور داشته باشد اما متاسفانه بازیهای آسیایی در تقویم فدراسیون جهانی هندبال و فوتبال نیست. به همین خاطر وقتی قرارداد منعقد می شود ورزشکار تنها می تواند در روزهای خاص بین المللی در اختیار تیم ملی و کشورش باشد. در هندبال ما بازیهای آسیایی در تقویم فدراسیون جهانی نیست و بالطبع باشگاه ها هم می توانند از این مسئله سر باز بزنند.

وی که خود هشت سال سابقه کاپیتانی تیم ملی هندبال را داشته و حضور در بازیهای آسیایی را هم تجربه کرده است، ادامه داد: در این موقعیت برخی باشگاه ها با ورزشکار همکاری می کنند و توافق می کنند و برخی هم نه در این موقعیت ما نمی توانیم به آن باشگاه ها ایراد بگیریم. این وظیفه فدراسیون و وزارت ورزش است تا در بخش بین المللی برای قراردادهای ملی پوشان فکری کرده و این بند را بگذارد تا حضور ملی پوشان ایرانی در بازیهای ملی همچون بازیهای آسیایی جز این بند باشد.

طاهری در خصوص اینکه آیا خوب است فدراسیون «زوران کاستاراتوویچ» را برای تیم ملی حفظ کند یا خیر؟ نیز گفت: روی عملکرد زوران باید کار کارشناسی صورت بگیرد. باید فیلم ها آنالیز شده و در خصوص آنها بحث و گفتگو شود تا به نتیجه لازم برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال که در پیشینه خود دو مدال نقره و برنز بازیهای آسیایی را دارد، این بار در بازیهای آسیایی اندونزی به کسب رتبه پنجم اکتفا کرد.