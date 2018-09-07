  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

با حضور روحانیون و فرماندار سلسله؛

گردهمایی طلایه داران تبلیغ در سلسله برگزار شد

گردهمایی طلایه داران تبلیغ در سلسله برگزار شد

الشتر- گردهمایی طلایه داران تبلیغ ویژه ماه محرم در شهرستان سلسله برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی طلایه داران تبلیغ ویژه ماه محرم در دفتر تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله و با حضور شریف خسروی فرماندار سلسله و جمعی از روحانیون معزز این شهرستان برگزار شد.

فرماندار سلسله در این جلسه ضمن تاکید بر رعایت شئونات مذهبی، به بیان مطالبی پیرامون حضور پررنگ روحانیون در هیئت های مذهبی شهرستان پرداخت.

شریف خسروی گفت: سال گذشته ۱۲۰ روحانی در سطح شهرستان در ایام محرم به فعالیت تبلیغی مشغول بودند و مقرر شد در ایام محرم امسال در هر روستا دو روحانی برای تبلیغات مذهبی حضور داشته باشند.

همچنین روحانیت معزز حاضر در جلسه، بر رعایت حقوق عامه مردم و توجه به فرهنگ و عرف جامعه تاکید کردند و به بیان دغدغه ها و مسائل خود پیرامون ضرورت های تبلیغ در سطح شهرستان پرداختند.

بر اساس این گزارش، در سطح شهر الشتر ۲۳ هیات مذهبی ثبت شده وجود دارد که در مجموع ۱۸ هیئت از آن ها فعال است.

کد مطلب 4396251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها