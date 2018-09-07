گردهمایی طلایه داران تبلیغ در سلسله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی طلایه داران تبلیغ ویژه ماه محرم در دفتر تبلیغات اسلامی شهرستان سلسله و با حضور شریف خسروی فرماندار سلسله و جمعی از روحانیون معزز این شهرستان برگزار شد.

فرماندار سلسله در این جلسه ضمن تاکید بر رعایت شئونات مذهبی، به بیان مطالبی پیرامون حضور پررنگ روحانیون در هیئت های مذهبی شهرستان پرداخت.

شریف خسروی گفت: سال گذشته ۱۲۰ روحانی در سطح شهرستان در ایام محرم به فعالیت تبلیغی مشغول بودند و مقرر شد در ایام محرم امسال در هر روستا دو روحانی برای تبلیغات مذهبی حضور داشته باشند.

همچنین روحانیت معزز حاضر در جلسه، بر رعایت حقوق عامه مردم و توجه به فرهنگ و عرف جامعه تاکید کردند و به بیان دغدغه ها و مسائل خود پیرامون ضرورت های تبلیغ در سطح شهرستان پرداختند.

بر اساس این گزارش، در سطح شهر الشتر ۲۳ هیات مذهبی ثبت شده وجود دارد که در مجموع ۱۸ هیئت از آن ها فعال است.