کردستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به قطب موسیقی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران با استاندار کردستان در سخنانی اظهار داشت: در راستای معرفی بخشی از ظرفیت ها و همچنین شناسایی استعداد های بی نظیر استان کردستان در بخش موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی این استان طی دو روز اخیر میزبان اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران بود.

وی با اشاره به جزئیات برنامه‌های این سفر دو روزه، عنوان کرد: خوشبختانه در جریان این سفر اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران از نزدیک در جریان استعدادها و همچنین فعالیت های بخش موسیقی در استان کردستان قرار گرفتند.

وی با اشاره به نتایج بسیار خوب این سفر در راستای توجه بیشتر به بخش موسیقی در استان کردستان، افزود: در جریان این سفر دو روزه بخش زیادی از جوانان نوجوانان و فعالان عرصه موسیقی موفق شدند با اساتید بنام این عرصه در کشور ارتباط گرفته و از تجربیات آنها در راستای توسعه و تقویت فعالیت های کاری خود بهره مند شوند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به وجود ظرفیت های بی نظیر موسیقی در استان کردستان، یادآور شد: به اذعان این اساتید و همچنین با توجه به وضعیت موجود کردستان ظرفیت های لازم برای تبدیل شدن به قطب موسیقی در کشور را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان از تمامی ظرفیت‌های در اختیار خود برای توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی و هنری بهره برداری خواهد کرد، افزود: ما در این راستا هیچ محدودیتی در خصوص حمایت از هنرمندان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر به دلیل نوع فعالیت آنها نداریم.

وی با بیان این که حوزه هنری متعلق به هنرمندان و فعالان این عرصه است، یادآور شد: حوزه هنری متعلق به هیچ جریان جناح و گروه خاصی نیست و به همین دلیل از تمامی هنرمندان سطح استان با توجه به توانمندی های خود حمایت خواهد کرد.

وی ضمن تقدیر از حمایت‌های استاندار کردستان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بیان کرد: انتظار می‌رود در سایه این حمایت‌ها همچنان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان بتواند در راستای خدمت به فرهنگ و هنر این استان در عرصه حضور داشته باشد.