معرفی داوران جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سی امین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد آغاز شد. در این جشنواره ۹ اثر از هنرمندان تئاتر استان روی صحنه می رود.

اجرای آثار این جشنواره از روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه از ساعت ۱۶ در تماشاخانه مهر و تالار تئاتر و پلاتو امیرکبیر با حضور داوران و تماشاگران آغاز و تا هفدهم شهریور ماه ادامه دارد.

در جشنواره تئاتر استانی «بازی با مرگ» به کارگردانی مصطفی محمدی‌ دوست، «بالستیک زخم» به کارگردانی رسول توکلی، «تار شارلوت» به کارگردانی حمزه هاشمی، «قرار ملاقات» به کارگردانی اکبر مرتضوی، «کوتوله‌ها» به کارگردانی احمدرضا حیدری، «مسافران» به کارگردانی ثریا امینیان، «مونس» به کارگردانی ملیحه سلیمانی، «یک حکایت از چندین حکایت کدخدا» به کارگردانی اکبر دانیالی و «من موجودی احساساتی هستم» به کارگردانی فهیمه خسروی روی صحنه می رود.

آثار حاضر در این جشنواره هیات بازبین و انتخاب از بین ۱۵ اثر ارسالی به دبیرخانه سی امین جشنواره تئاتر استانی انتخاب کرده اند.