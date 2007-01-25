مخالفت کنگره بوش را از اجرای طرح خود در عراق منصرف نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اظهارات دیک چنی اندکی پیش از تصویب قطعنامه ای در کمیته امور خارجی مجلس سنای آمریکا صورت گرفت که با تصمیم بوش برای اعزام نظامیان بیشتری به عراق مخالفت کرده است.



چنی گفت : این مسئله هرگز مانع کار تصمیم ما نخواهد شد و به اعتقاد من، این امر(مخالفت کنگره) برای نظامیان ما بسیار زیان بخش خواهد بود.



کمیته امور خارجی سنای آمریکا، شب گذشته با تصویب پیش نویس قطعنامه ای غیر الزامی، تصمیم جرج بوش رئیس جمهوری این کشور برای اعزام نیروهای بیشتری به عراق را محکوم کرد.



کمیته امور خارجی مجلس سنا در این پیش نویس قطعنامه، تصمیم جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام نیروهای بیشتری به عراق را در تعارض با منافع ملی ایالات متحده توصیف کرده است



چنی درباره اینکه آیا بوش تحت هر شرایطی( در صورت مخالفت قاطع کنگره) طرح خود را اجرا خواهد کرد؛ گفت : ما گام برخواهیم داشت؛ ما گام برخواهیم داشت.



معاون رئیس جمهوری آمریکا در اشاره به تصمیم برخی دموکراتها برای توقف حمایتهای مالی از اقدامات جنگ افروزانه آمریکا در عراق افزود : طبعا آنها اگر چنین کاری کنند؛ حق دارند، اما درباره این تلاشها(طرح بوش)، رئیس جمهور، تصمیم خود را گرفته است.

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