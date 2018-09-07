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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

از سرگیری پروازها در فرودگاه لیبی

از سرگیری پروازها در فرودگاه لیبی

همزمان با آرام شدن اوضاع شهر طرابلس پس از ۱۰ روز درگیری‌ها در این شهر، وزیر حمل‌ و نقل دولت وفاق ملی لیبی از سرگیری پروازها در فرودگاه معیتیقه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دفتر اطلاع‌رسانی وزارت حمل‌ و نقل لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد که «پروازها در فرودگاه بین‌المللی معیتیقه تا ساعاتی دیگر از سرگرفته می‌شود».

طبق گزارش وبگاه «بوابه الوسط»، چند روز پیش در پی اصابت چند موشک به فرودگاه معیتیقه و وارد آمدن خسارت‌هایی به یک هواپیما، این فرودگاه تعطیل شده بود.

سخنگوی گروه «الردع الخاصه» گفته بود که یک فروند موشک به یک هواپیمای ایرباس ۳۲۰ اصابت کرده بود.

شهر طرابلس پایتخت لیبی از هفته پیش شاهد درگیری بین گروه‌های وابسته به دولت وفاق ملی و گروه موسوم به «اللواء السابع» بود که روز سه‌شنبه هیأت سازمان ملل در امور لیبی پس از برگزاری یک نشست از توافق آتش‌بس در طرابلس خبر داد.

کد مطلب 4396297

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