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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

مهر منتشر کرد؛

جزئیات نامه‌نگاری تولیدکنندگان محصولات سلولزی با معاون قوه قضاییه

جزئیات نامه‌نگاری تولیدکنندگان محصولات سلولزی با معاون قوه قضاییه

بعد از مشکلاتی که در بازار محصولات سلولزی و مایحتاج اولیه موردنیاز مردم پیش آمده، انجمن تولیدکنندگان محصولات سلولزی با ارسال نامه‌ای به معاون قوه‌قضاییه خواستار بررسی وضعیت موجود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مشکلاتی که در بازار محصولات سلولزی و مایحتاج اولیه مورد نیاز مردم بروز کرده و بسیاری را با مشکل عمده در این بازار مواجه نموده است، اکنون انجمن تولیدکنندگان محصولات سلولزی با ارسال نامه‌ای به حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شده‌اند. در این نامه، اشاره به برخی انحصارات شکل گرفته در بازار این محصولات و جولان تولیدکنندگان ترکیه‌ای همزمان با از رده خارج کردن تولیدکنندگان ایرانی، مورد توجه واقع شده است. خبرگزاری مهر، متن کامل این نامه را منتشر کرده است:

کد مطلب 4396314

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