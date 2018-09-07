برخی برای حل مشکلات آدرس غلط می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران ضمن ارائه گزارش فشرده‌ای از عملکرد قوه قضائیه گفت: لطف پروردگار ماه ذی‌الحجه بود که روزهای پایانی آن را طی می‌کنیم و در این ماه ایام المعلومات و شب و روز عرفه را داشتیم، شب و روز عید قربان را داشتیم، روز مباهله را داشتیم و مهم‌تر از همه این‌ها روز غدیر و روز ولایت را داشتیم، روز اکمال دین، اتمام نعمت، یاس کفار و رضایت پروردگار، ان شاء الله تفضلات الهی در این ماه پر فضیلتی که رو به اتمام است شامل حال همه ما بشود.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: آن چه در شهریور انجام گرفته که می‌تواند عبرت حال و آینده باشد، ما بعد از انقلاب عبرت‌های زیادی داشتیم اما یکی از ماه‌هایی که می‌توان گفت عبرت بسیار قابل توجهی است و می‌تواند بسیار آموزنده باشد، در ماه شهریور از یک جهت خباثت و رذالت و شیطنت شیطان بزرگ و اذناب داخلی او در آستانه انقلاب تا به امروز و از طرف دیگر هشیاری و بصیرت و صبر و استقامت و ایمان و مقاومت ملت عزیزمان و شما نمازگزاران هر دو کم‌نظیر بوده است.

وی ادامه داد: در آستانه انقلاب بودیم که رژیم منحوس پهلوی به اشاره اربابش آمریکا در یک روز در چند ساعت در میدان ژاله سابق میدان شهدای امروز چند هزار انسان بی‌گناه بدون سلاح و تجهیزات را به خاک و خون کشید به این منظور که مردم به پا خاسته را بترساند و آن‌ها را از راه و هدفی که انتخاب کرده‌اند مایوس کند. مردم هشیارتر شدند و با استقامت بیشتر جلو رفتند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در زمانی که انقلاب ما هنوز انقلاب نوپاست و دستگاه‌های مختلف حکومتی هنوز به طور کامل مستقر نشده و سامان کامل پیدا نکرده‌اند، حزب بعث به سرکردگی صدام بدبخت یک جنگ نظامی سنگینی را بر کشور ما تحمیل می‌کند و هواپیماهایش مرکز پایتخت ما را بمباران می‌کنند و به آشیانه خود بر می گردند. در شرایطی که منافقین و بنی‌صدر مخلوع همدست شده بودند و با پشتوانه استکبار صحنه را بر مردم و انقلاب تنگ کرده بودند و بعد از این که در اوایل سال ۶۰ اعلام جنگ مسلحانه داخلی کردند، همزمان با جنگ خارجی، و بعد هم به خارج گریختند، در هشتم شهریور در یک روز رئیس جمهور و نخست وزیر منتخب مردم و نمایندگان ملت ملاحظه می‌فرمایید که نخست وزیر و رئیس جمهور محبوب را شهید می‌کنند. چنین چیزی در دنیا بی‌نظیر است که رئیس جمهور و نخست وزیری که تازه از طرف ملت انتخاب شدند در یک روز با حوادث قبلش به شهادت برسانند که ملت را از ادامه راه باز بدارند. آیا بازداشته شدند یا مقاوم‌تر و با انگیزه بیشتر راه را ادامه دادند؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هنوز مردم مشغول عزاداری بودند که در ۱۴ شهریور دادستان کل انقلاب شهید آیت‌الله قدوسی عالم وارسته و خستگی‌ناپذیر که ان زمان ستونی برای انقلاب بود به شهادت رسانیدند. ده‌ها اقدامات دیگر ضد امنیتی از ترور و انفجار در همین شهریور اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد شهید آیت‌الله مدنی هم بیشتم شهریور به شهادت می‌رسد و در همین شهریور یک فرد نفوذناپذیر مردمی مخلص به نام سید اسدالله لاجوردی به شهادت می‌رسد. هر کدام از این شهادت‌ها و جنایت‌های دشمن می‌توانست کشور را به تلاطم بیاندازد اما مردم با هشیاری و استقامت و اطاعت از ولی امر نه تنها در راه نماندند بلکه مسیر را با قوت بیشتر ادامه دادند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: امروز مردم ما با مشکلات اقتصادی رو به رو هستند، علت این مشکلات چیست؟ مشکلات اقتصادی امروز ما یک علتش تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همپیمانان اوست که بر کشور ما سالیان سال تحمیل شده و در این سال‌های اخیر تشدید شده است. یکی از علل مشکلات ما بدون تردید تحریم است.

محسنی اژه‌ای افزود: یک علت دیگر علاوه بر تحریم عملیات روانی و فضاسازی رسانه‌ای دشمن است که احساس این مشکلات و آدرس غلط دادن در مورد درد و درمان توسط دشمن انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: علت دیگر مشکلات سوء تدبیر و سوء مدیریت و فساد است. فساد اقتصادی از جایگاه‌های مختلف از انسان‌های فرصت‌طلب و سودجو یا احیانا خدای نکرده عامل دشمن است. عامل دیگر مشکلات خیانت است که البته این دو ممکن است همپوشانی داشته باشد. علت دیگر مشکلات کم‌کاری و بی‌انگیزگی برخی مدیران در رده‌های مختلف است. امروز نیاز به مدیران با جرات و با جسارت با روحیه جهادی داریم که در مقابل جنگ اقتصادی دشمن بایستد. در هر رده و قوایی در قوه مجریه، قضائیه و مقننه ممکن است افرادی به خصوص مدیرانی باشند که کم کار و کم انگیزه هستند و بخشی از مشکلات ناشی از این است.

محسنی اژه ای تاکید کرد: مدیران کم انگیزه و کم تحرک و سوء تدبیرها راهکار خود را می‌طلبد، انسان‌های ضعیف‌الایمان که اعتماد به وعده الهی ندارند اگر به میدان بیایند ساز و کار خود را خواهد داشت. مقابله با مفساد و مفسدین و غارتگران و خیانتکاران و سودجویان و محتکران هم راهکار خاص خود را دارد. نمی‌توانیم همه این‌ها را یک‌کاسه بگوییم فقط یک راه حل دارد. امروز برخی آدرس غلط می‌دهند، هم در مورد درد و هم درمان.

معاون اول قوه قضائیه گفت: چه کسانی این حرف را می‌زنند؟ بی‌بی‌سی و صدای آمریکا جای خودش، از آن‌ها توقعی نیست، از آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها انتظاری نیست که برای ما آدرس درست بدهند، از برخی قلم‌ به‌دستان مزدور و تریبون‌های خائن و مزدور و از طریق رسانه‌های مختلف و از جمله فضای مجازی نسخه‌ای که برای مشکلات می‌پیچند و مدعی هم می‌شوند می‌گویند یک راه بیشتر ندارد و آن هم این است که تسلیم شوید در مقابل آمریکا و با امریکا مذاکره کنید و مذاکره هم همان تسلیم است و اسمش را مذاکره می‌گذارند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: می‌گویند ما هم برویم مثل مصر تسلیم شویم. مصر ۳۰ سال تسلیم شد امروز مبارک کجاست؟ قذافی کجاست؟ صدام کجاست؟ مگر این‌ها تسلیم نشدند و کوتاه نیامدند؟ مگر این‌ها در مقابل امریکا و شیاطین دیگر سر فرود نیاوردند؟ این تاریخ زنده ۴۰ ساله ماست.

وی تصریح کرد: امروز وظیفه قوه قضائیه حسب قانون اساسی، وظیفه شرعی و خونی که شهدا نثار انقلاب کردند و جانبازانی که اعضای بدن و سلامتی خود را تقدیم نظام کردند و خانواده شهدا و آزادگان همه شنا که از سالیان قبل از انقلاب فداکاری کردند تا این نظام به اینجا رسیده است این است که با شهامت و قدرت و درایت در مقابل هر مفسد و خائنی بایستد. امروز یک سوال هست که آیا قوه قضائیه ایستاده است؟ من خدمت شما نمازگزاران عزیز عرض می‌کنم که عزم همین است و جزم همین است و تلاش شبانه‌روزی مدیران عالی و بسیاری از مدیران دیگر قوه قضائیه حقیقتا همین است که با همه توان در مقابل همه مفسدین و به خصوص دانه‌درشت‌ها و صاحب مقام‌ها و صاحب مکنت‌ها بایستد. این عزم است و من این را در پیشگاه خدا شهادت می‌دهم. مردم عزیز عزم ما جزم است که با این مفسدین و خیانتکاران برخورد کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: از اینکه محدودیت‌های مختلف داریم انشاالله به این‌ها متوسل نمی‌شویم که این کار را نمی‌کنیم چون محدودیت مختلف داریم. البته یک چیز را باید رعایت کنیم که اگر نکنیم خلاف عدل است و آن رعایت قانون است. اگر بخواهیم عدالت را عمل کنیم باید به قانون عمل کنیم. اگر قانون اشکالی دارد و نقص و ضعفی دارد باید آن را رفع کنیم اما نمی‌توانیم قانونی که مصوب مجلس است و از شورای نگهبان گذشته و تایید شده را زیر پا بگذاریم با این تصور که این یک کار انقلابی و قاطعی است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: چندی پیش در جمع تعدادی از نمایندگان بودیم. یکی از نمایندگان گفت قوه قضائیه باید مثل مرحوم خلخالی در اول انقلاب عمل کند. پرسیدم با قانون یا بی قانون؟ گفتند با قانون. گفتم این قانون را شما وضع کرده‌اید، آنچه ما خواسته بودیم که اینها نیست که از مجلس تصویب شده و بیرون آمده است. قانون این است. به ما کمک کنید قانون را عوض کنید.

وی افزود: علاوه بر این باید چند چیز را با هم جمع بکنیم. در اتاق بازرگانی و رد برخی مجامع دیگر بخش خصوصی درخواست کردم که ما برای برخورد با مفسدین در کنار برخورد با او یک قدم دیگر هم باید حواسمان باشد. ممکن است حتی وظیفه اولیه ما نباشد اما امروز چاره‌ای نداریم جز این که فردی که متهم شده به فساد مالی، وقتی می‌خواهیم دستگیرش کنیم، اما مجموعه‌ای کارگر و کارگاه دارد، نه این که به خاطر کارگاه و مجموعه‌اش از فسادش بگذریم اما باید لحاظ کنیم که چگونه به سراغش برویم؟ بازداشت موقت بکنیم یا نه؟ چه مدت طول می‌کشد؟ آیا کارگران بیکار می‌شوند؟ بنگاه به خاطر بازداشت او می‌خوابد؟ همه توان قوه قضائیه نیست که همه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را اداره کند.

معاون قوه قضائیه تاکید کرد: چون حکم صادر شده اسم می‌برم. فردی به نام بابک زنجانی بازداشت شده است. شرکت هواپیمایی و ساختمان نیمه‌تمام و پروژه‌های مختلف دارد، آیا قوه قضائیه خودش می‌تواند به تنهایی شرکت هواپیمایی اداره کند؟ یک کارخانه یا کارگاهی که چند هزار کارگر دارد خودش اداره کند؟ ساده است که چشمانمان را ببندیم و فقط به اتهامش برسیم اما این به نفع کشور است؟ ضرر کشور؟ بیکاری را افزایش می‌دهد یا اشتغال را؟

محسنی اژه‌ای گفت: مشکل دیگر این است که مجازات بدنی متهم که مثلا باید شلاق بخورد یا اعدام شود یا حتی حبس شود، اما بخش عمده مسئله او میزان خسارتی است که وارد کرده و اموالی که دزدیده اگر چنانچه میزان خسارت وارده او مشخص نشود و لطمه‌ای که او به بیت‌المال زده مشخص نشود اولا به طور طبیعی در مجازات او هم از نظر رد مال و مجازات نقدی تاثیر دارد و از طرف دیگر گاهی بعد وصول نمی‌شود و آن را هم باید لحاظ کنیم که خب طول می‌کشد. می‌پرسند چرا چند ماه است طرف را گرفته‌اید و دادگاه شروع نمی‌شود. کارشناسی اموال او گاهی از ید قوه قضاییه به تنهایی ساخته نیست و بخش خصوصی باید حسابرسی و کارشناسی کند. کارشناسان دادگستری که عضو ما نیستند. گاهی می‌بینید که یک کارشناسی امروز صورت می‌گیرد که یک ماه دیگر در خصوص همان موضوع با اختلاف بسیار فاحش کارشناسی صورت می‌گیرد. قوه قضاییه باید این‌ها را جمع کند.

وی در پایان گفت: در برخی پرونده‌ها می‌گویند خوردند و بردند. پرونده ۳ هزار میلیاردی چه شد؟ این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد و بدهی که داشت و باقی مانده بود ۲ میلیارد و پانصد و خرده‌ای بود. کل این مبلغ به بیت‌المال برگشت و از شخض مه‌آفرید ۶۰۰ میلیارد هم جزای نقدی گرفته شد. یعنی فقط از متهم ردیف اول بیش از تمام آن ۳ هزار میلیاردی که در اذهان مردم است برگشت. دو نفر بعدی‌شان هم که اعدام شدند چقدر جریمه نقدی و چقدر حبس بیست سال و بیست و پنج سال داشتند؟ اقسام پرونده‌ها داشتیم که شهردار و وزیر و معاون رئیس جمهور در آن محکوم شده‌اند. صاحب عناوین بزرگ اجتماعی محکوم شده‌اند. این‌ها چیزهایی است که دشمن نباید به ما آدرس غلط بدهد.