حجت الاسلام «جوکار» امام جمعه قدس شد/تقدیر ازحجت الاسلام میراحمدی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه و هم زمان با شورای اداری شهرستان قدس و با علی اصغر ناصربخت، فرماندار قدس و مسئولین این شهرستان مراسم تودیع و معارفه امام جمعه قدس برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام رضا جوکار به عنوان امام جمعه قدس معرفی و از زحمات چندین ساله حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در سمت امامت جمعه قدس تقدیر شد.

حجت الاسلام جوکار در بدو ورود به شهرستان قدس و پس از استقبال مردم و مسئولین با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز نماز جمعه یک دانشگاه جامع و کامل است و باید سبک زندگی اسلامی از دل نماز جمعه استخراج و به جامعه ارائه شود.

حجت الاسلام سید صالح یاسینی ادامه داد: امروز به شکر خدا ائمه جمعه ما فاضل، توانمند، مدیر و آگاه و در خدمت دین، اجتماع مومنین و مومنات و در خدمت ارزش های دینی و اصول دینی هستند.

وی گفت: امروز در حالی با افتخار از شخصیّت والای علمی، حوزوی، دانشگاهی و چهره موفق، حجت الاسلام میراحمدی تقدیر می شود، که شاهد تعامل خوب این پدر معنوی شهرستان قدس با ادارات این شهرستان بوده ایم.

یاسینی به بیان اهمیت، نقش و جایگاه معنوی، فرهنگی و سیاسی سنگر امامت جمعه پرداخت و افزود: امیدواریم، حجت الاسلام جوکار با انرژی مضاعف و با سابقه ای مناسب بتواند، راه حجت الاسلام میراحمدی را ادامه دهد.

در پایان مراسم ادارات و ارگان های شهرستان قدس با اهداء لوح سپاس از خدمات حجت الاسلام میراحمدی در این شهرستان تقدیر و تشکر کردند.

قرار است، اولین خطبه نماز جمعه حجت الاسلام جوکار، امروز قرائت شود.

بر اساس این گزارش، حجت الاسلام جوکار، پیش از این در سنگر امامت جمعه قشم فعالیت داشته است.

شهرستان قدس یکی از شهرستانهای غربی استان تهران و در مجاورت استان البرز است، که حدود ۱۱۴ کیلومتر مربع مساحت دارد.



