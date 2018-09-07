۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک به آبیاری نوین مجهز شدند

سید هدایت‌اله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مدیریت مصرف آب و اصلاح شیوه‌های سنتی برای مقابله با شرایط بد اقلیمی و خشکسالی بهترین و مطمئن‌ترین راهکار مقابله با پدیده خشکسالی است.

وی افزود: در زمینه تخصیص منابع برای تجهیز مزارع به سیستم‌های نوین آبیاری در اندیمشک محدودیت نداریم و کشاورزان با در دست داشتن کپی سند زمین و یا اجاره نامه ۱۰ سالانه زمین مورد تائیدیه امور اراضی برای ثبت‌نام و تکمیل فرآیند در اداره جهاد کشاورزی حضور به هم رسانند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک با اشاره به آمادگی مجموعه جهاد کشاورزی و حوزه آب و خاک برای راهنمایی و ثبت‌نام کشاورزان متقاضی برای بهره‌مندی از از طرح آبیاری قطره‌ای و بارانی گفت: آبیاری قطره‌ای هر هکتار ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و آبیاری بارانی برای هکتار ۹ میلیون تومان اعتبار لازم است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک اظهار کرد: بیش از یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک با هدف مدیریت منابع آب به سیستم‌های نوین آبیاری در اندیمشک مجهز شده‌اند.

وی، طرح آبیاری قطره‌ای و تحت فشار را از طرح‌های شاخص وزارت جهاد کشاورزی در کشور در زمینه مدیریت آب برای شمال استان خوزستان نام‌برد و تصریح کرد: با توجه به اهمیت مدیریت مصرف برای تولید انواع محصولات کشاورزی از دهقان‌هایی که متقاضی طرح‌های نوین آبیاری باشند حمایت می‌شود.

موسوی، استفاده بهینه از منابع آبی، افزایش بهره‌وری از آب، کاهش رشد و تکثیر علف‌های هرز، سهولت در فرآیند کود دهی و آبیاری را بخشی از مزایای استفاده از روش آبیاری قطره‌ای دانست و افزود: شیوه سنتی کشاورزی با توجه به حجم بالای مقرون به صرفه برای کشور نبوده و محکوم به شکست در آینده نزدیک خواهد بود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک از تجهیز ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم نوین آبیاری در نیمه نخست سال در اندیمشک خبر داد و بیان کرد: با تجهیز هر هکتار اراضی کشاورزی به شیوه‌های نوین آبیاری سه فرصت شغلی ایجاب می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد سه فرصت شغلی به ازای تبدیل هر هکتار آبیاری سنتی به آبیاری قطرهای گفت: بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک به آبیاری قطره‌ای تجهیز و سه هزار فرصت شغلی از این منظر به‌وجود آمد.

موسوی با تاکید بر عدم محدودیت بر پرداخت تسهیلات مشارکت در طرح آبیاری مزارع کشاورزی اظهار کرد: واحد آب‌وخاک مجموعه جهاد کشاورزی برای مشاوره ثبت‌نام و معرفی کشاورزان برای دریافت تسهیلات آماده خدمت‌رسانی به کشاورزان است.

وی، اندیمشک را به واسطه تولید ۶۰۰ تن انواع محصولات کساورزی از قطب‌های مهم کشاورزی در استان خوزستان نامید و تصریح کرد: شهرستان اندیمشک به واسطه آب و خاک‌حاصل‌خیز از ظرفیت‌های مثبت در زمینه کشاورزی برخوردار است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک در خاتمه با اشاره به لزوم حمایت از تولید و فعال‌سازی زیر بخش‌های کشاورزی در شهرستان اندیمشک افزود: از طرح‌های صنایع تبدیلی کشاورزی، تولید در روستا با توجه به استعدادهای منطقه و طرح‌های کارآفرینی در روستاها برای رونق اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی برابر قانون و ظرفیت‌های موجود حمایت می‌شود.