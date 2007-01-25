حماس باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد/ میان اسرائیل و سوریه میانجی گری نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر،"فرانک اشتاین مایر" در گفتگو با روزنامه "الحیات" چاپ لندن از سوریه خواست تا به حاکمیت کامل به لبنان طور کامل احترام گذاشته و شیوه سازنده و مثبتی را در قبال تلاش برای برقراری صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل در پیش بگیرد.

وزیر خارجه آلمان افزود: "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه به من گفته است که نمی خواهد بخشی از مشکل خاورمیانه باشد ، بلکه می خواهد بخشی از راه حل باشد که این سخنانی مثبت است، اما باید با عمل همراه باشد و سیاست کنونی سوریه به منافع مشروع این کشور کمکی نمی کند.

وی گفت : ما نقش میانجیگری بین اسرائیل و سوریه را ایفا نکرده ایم، اما درباره آینده معتقدم سوریه می تواند نقش مهمی را در منطقه بازی کند و امیدوارم رهبران سوریه درایت لازم و شجاعت نشان داده و نقش مثبتی را ایفا کنند، زیرا این مسئله افق های گسترده ای را به روی سوریه باز خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با حمایت از جنگ افروزی رژیم صهیونیستی مدعی شد: جنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان "بدون شک از طرف حزب الله شروع شد که دو نظامی اسرائیلی را در خاک اسرائیل ربود و با این اقدام قطعنامه های سازمان ملل متحد را آشکارا نقض کرد".

اشتاین مایر افزود: من از ادامه یافتن بحران در لبنان به شدت نگران هستم و نباید اجازه درگیری داخلی دوباره را در لبنان بدهیم و حل این بحران تنها از طریق گفتگوی دولت و مخالفان امکان پذیر است و این مسئله ای است که تنها ملت لبنان و رهبران سیاسی آنها درباره آن تصمیم گیری می کنند و همسایگان لبنان باید بپذیرند که لبنان کشوری دارای حاکمیت است.

وی همچنین از افزایش تنش میان هواداران جنبش های فتح و حماس در فلسطین ابراز نگرانی کرد و درباره وقوع جنگ داخلی در فلسطین هشدار داد و گفت که وقوع جنگ داخلی به منزله کابوسی برای ملت فلسطین خواهد بود.

وزیر خارجه آلمان با اذعان به پیروزی جنبش حماس در انتخاباتی سالم، شفاف و مورد قبول همگان درعین حال این پرسش را مطرح و به آن پاسخ داد کرد که "آیا این موضوع بدان معناست که ما متعهد هستیم تا پول مالیات دهندگان آلمانی را برای پشتیبانی مالی از دولتی هزینه کنیم که سیاست های غیرمسئولانه و خطرناکی از نظر ما دارد، البته که نه".

وی افزود: زمانی که دولت فلسطین(به رهبری حماس) اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به توافقنامه های امضا شده در گذشته (بین تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل ) پایبند بوده و دست از خشونت بکشد، ما آماده همکاری با این دولت خواهیم بود.

اشتاین مایر درباره دعوت "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان در صورت شکست گفتگوهای داخلی درباره تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین گفت: ابومازن چند ماهی است که برای تشکیل این دولت براساس معیارهای کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه تلاش می کند، اما تاکنون نتیجه ای نداشته است و هم اکنون نیز آخرین تلاش های خود را در زمینه این مسئله حیاتی صورت می دهد و باید منتظر نتایج این تلاشها بمانیم.

وی همچنین خواستار اجرای کامل توافق های اخیر ابومازن و "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل شد و گفت که کمیته چهارجانبه می تواند به طرف های ذیربط برای ادامه حرکت در این مسیر کمک کند.

اشتاین مایر در حمایت از رژیم صهیونیستی گفت : تاریخ آلمان، ما را در برابر مسئولیت خاصی در قبال اسرائیل و ملت یهود قرار می دهد.

وی درباره اوضاع عراق گفت : آلمان به دلایل موجه با جنگ علیه عراق مخالفت کرد و امروز متاسفانه شاهدیم بسیاری از مسائلی که از آن هراس داشتیم عملا به وقوع پیوسته است و به اعتقاد من با توجه به خونریزی روزانه و افزایش خشونت های نژادی و دینی هم اکنون زمان برای ورود به بحث و جدل درباره مسئول این رویدادها مناسب نیست و باید تلاش های خود را برای چگونگی ساختن عراقی امن، باثبات و واحد متمرکز کنیم.

اشتاین مایر تاکید کرد که آلمان و اروپا به حمایت از دولت عراق و تلاش های آن برای برقراری ثبات و بازسازی این کشور ادامه خواهند داد و کلید راه حل در ایجاد عراقی واحد، فدرالی و دموکراتیک است و ما آماده حمایت از هر تلاشی برای آشتی ملی و گفتگو بین عراقی ها هستیم.

وی هدف اساسی در عراق را برقراری ثبات و حفاظت از وحدت سرزمینی آن دانست و گفت که همه از جمله آمریکا اتفاق نظر دارند که مسئولیت امنیت در عراق باید در پایان کار در دست دولت منتخب و دموکراتیک و نیروهای امنیتی این کشور باشد و من این برداشت را ندارم که کشورهای شرکت کننده در نیروهای ائتلاف تمایل دارند که نیروهای آنها بیش از زمان ضروری و مورد نظر در عراق باقی بمانند.