مدیران با تقوا اعتماد مردم را جلب می کنند/ مدیریت فشارهای روانی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز افزود: باید مراقب بود که گول رسانه های خارجی را نخوریم، مرگ بر آمریکای این ملت در حال نتیجه دادن است و این مسیر الهی که شروع شده با خدا، برای خدا و پیروی از ولی خداوند پیروزی در آخر دارد و سیر رسانه ای دستگاه استکبار نیز رنگ خواهد باخت.

وی ادامه داد: تنها نگرانی خالی شدن دل برخی از مومنین است زیرا این مسیر الهی است، در اوج فتنه ۸۸ رهبری وارد میدان شدند و امروز نگرانی این است که نکند برخی از مومنین فریب صدای دشمنان را بخورند.

امام جمعه شیراز یادآور شد: این دهه عاشورا آنچه که در دست ماست از عشق به حضرت علی(ع) و اولادشان نمایان می شود.

آیت الله دژکام تصریح کرد: همه مکلف به تقوا هستیم و باید تقویت کنیم تا به جایی برسیم مشکلات مردم در کوتاه مدت حل شود و آنچه در مدت اندک قابل رفع نیست مردم به مدیران اعتماد کنند که مسئولین تلاش می کنند و اگر چنین باشد کارها انجام می شود.

وی یادآور شد: ۱۷ شهریور ماه همه به یاد ظلم دستگاه پهلوی می افتند که با کمک آمریکا در میدان ژاله آن روز چه کردند و بسیاری از جمعیت زنان، مردان و کودکان به شهادت رسیدند و این لکه ننگ از دامن رژیم پهلوی پاک نمی شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: آغاز ماه محرم نزدیک است که با همه ویژگی هایی که با آن آشنا هستیم اما مکتب امام حسین(ع) باید بازخوانی شود و به نسل جوان آموزش دهیم که از این مسیر دور نشویم زیرا حضور در این مسیر با پیروزی همراه است.

آیت الله دژکام تاکید کرد: این مسیر نشان می دهد که چگونه در مقابل ظلم ایستادگی کنیم زیرا هدف امام حسین(ع) مقابله با مفاسد اجتماعی بود و امرور لیست های مختلفی را از مفسدین می بیننیم.

وی افزود: برای مبارزه با فساد این حرکت باید سازماندهی بشود زیرا مردم به عشق امام حسین(ع) می آیند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: همزمانی این ایام با زمان شروع مدارس زمان حرکت به امر به معروف است زیرا برخی افراد جامعه برای خرید مدارس پول ندارند، اگر به مظلوم رسیدگی کردیم فردا فریاد ما بر سر ظالم به نتیجه می رسد.

آیت الله دژکام تاکید کرد: مسلم بدانید دشمنان امروز هم اگر بتوانند مانند ۱۷ شهریور ما را خواهند کشت تا نوکر آنها باشیم اما ما استقلال را انتخاب کردیم.

وی افزود: دشمنان برای رسیدن به هدف خود طراحی کردند و با چند حمله به ما یورش آوردند که مهمترین آن موضوع فشارهای اقتصادی است هرچند که ضعف مدیریت بیشتر نقش دارد اما صدای آن را آمریکا بلند می کند.

نماینده ولی فقیه در فارس گفت: امروز اگر بایکدیگر متحد باشیم و از درون یک همت عالی داشته باشیم موفق می شویم هرچند که در کنار این فشارها یک جنگ روانی و رسانه ای وجود دارد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: فشار اقتصادی وجود دارد اما مردم ما چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و به سادگی زندگی می کنند اما فشارهای روانی باعث بروز مشکلات است و افزایش فشار اقتصادی را به همراه دارد.

آیت الله دژکام تاکید کرد: مراقب باشید که دشمنان ار فضای مذهبی محرم برای ضربه زدن استفاده نکنند و از لحاظ آرامش باید این احساس ایجاد شود که لشکرهای امام حسین(ع) به فرماندهی مدیران هیات کار خود را انجام می دهند و از لحاظ امنیتی نیز با مسئولین همکاری شود.

وی یادآور شد: برای رفع مشکلات، مسئولین باید مدیریت جهادی داشته باشند.