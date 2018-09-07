ترافیک پر حجم و روان در محورهای هراز و فیروزکوه

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط جوی و ترافیک در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در محور هراز پر حجم اما روان است، اظهار داشت: در محدوده امامزاده هاشم( ع) این محور حجم خودروها افزایش یافته و با ترافیک نیمه سنگین مواجه هستیم.

وی با بیان این که ترافیک در محور فیروزکوه نیز پر حجم اما روان است، گفت: در برخی از محورهای شهرستان فیروزکوه شاهد ترافیک عادی و روان هستیم، که می‌بایست رانندگان سرعت مجاز را رعایت و به دلیل باز بودن مسیر از سرعت غیرمجاز به طور جدی پرهیز کنند و صبر و حوصله را در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد حادثه ناگواری نباشیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: در محور امام رضا (ع) نیز شاهد ترافیک عادی و روان در طول مسیر هستیم، اما در محدوده تهران - پاکدشت، حجم خودروها مقداری افزایش می‌یابد.

محبی در خصوص ترافیک در محورهای حرم تا حرم و جاده تهران- ورامین نیز گفت: این دو محور شاهد ترافیکی عادی و روان است.