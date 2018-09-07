جذب هزار نخبه علمی در دانشگاه آزاد/ اعلام فراخوان ۲ هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی گفت: در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هزار نخبه علمی جوان برای عضویت در هیات علمی این دانشگاه جذب می شوند.

وی افزود: همچنین برای بازگشت ۱۰۰ نفر از نخبگان که در ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان درحال تحصیل هستند تمهیداتی در نظر گرفته شده است که این افراد نیز از امسال در این دانشگاه آغاز بکار خواهند کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد با بیان اینکه رشته های مورد نیاز، احصا ​شده است، تاکید کرد: امسال برای واحدها، هیات علمی جذب نخواهیم کرد بلکه جذب برای استان ها و دانشگاههای استانی خواهد بود. برای این افراد دوره آموزشی یک ماهه در نظر گرفته شده است تا با فنون آموزش، پژوهش و اداره کلاس آشنا شوند.

طهرانچی افزود: در استان تهران از گذشته سه واحد استانی داشتیم که ساختمان های مجزا داشتند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کرد و با توجه به امکاناتی که فراهم شد، مجموعا ۱۸ دانشکده از سطح شهر جمع آوری و در واحدها مستقر شدند و این موضوع موجب می شود که امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: طرح های اشتغال و نوآوری در مجتمع های دانشگاهی در حال افتتاح است و خدمات کامل جانبی نیز برای بهره مندی دانشجویان فراهم شده است.

سرپرست دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور و جوانان موضوع اشتغال است افزود: یکی از برنامه های دانشگاه فعالیت بر محور اشتغال دانش بنیان است و دانشگاه باید سهم خودش را در این باره ایفا کند.

طهرانچی گفت: نخستین برنامه ما، غنابخشی به دوره های کارشناسی است و بعنوان مثال مدرسه های مهارت را در کنار دوره های آموزشی طراحی کرده ایم و همچنین در حال ایجاد دادگاه های مجازی برای دانشجویان حقوق، مدرسه ای برای دانشجویان رشته علوم تربیتی و مزارع نمونه برای دانشجویان رشته کشاورزی هستیم.

وی افزود: سراهای نوآوری با محور اشتغال نیز ایجاد خواهد شد که ۴ سرا در تهران و ۳۴ سرا نیز در مراکز استان ها راه اندازی می شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: صندوق حمایت از فناوری ها و همچنین صندوق حمایت از صندوق های دانش بنیان و صندوق های ریسک پذیر نیز ایجاد خواهد شد.

طهرانچی تاکید کرد: سالانه حدود ۷۰ هزار پایان نامه توسط فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی نگارش می شود و تلاش داریم از این ظرفیت استفاده کنیم و با ساماندهی آنها بتوانیم به حل مسائل کشور کمک کنیم.