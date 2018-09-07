پایگاه اورژانس هوایی نیشابور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر جمعه در دومین روز سفر خود به خراسان رضوی پایگاه اورژانس هوایی نیشابور و چند طرح بهداشتی و خدماتی را در این شهر افتتاح کرد.

این پایگاه اورژانس در زمینی به مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیون تومان و در مدت زمان دو ماه ساخته شده و دارای یک واحد پانسیون برای استقرار کادر پروازی با متراژ ۱۵۰ مترمربع است.

همچنین بالگرد این پایگاه اورژانس هوایی، متعلق به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و از نوع Bell ۲۱۴ است و ظرفیت انتقال ۶ بیمار را دارد.

همچنین وزیر بهداشت در سفر به نیشابور دانشکده پرستاری این شهر را افتتاح کرد.عملیات ساخت این دانشکده از سال ۹۳ در زمینی با مساحت ۶۲۷۴ متر مربع در ۵ طبقه با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ساخته و تجهیز شده است.

این دانشکده شامل بخش های مختلفی از جمله پراتیک زایمان، فوریت های پزشکی و پرستاری، آزمایشگاه های بیوشیمی، میکروب شناسی، فیزیک نور، اپتک، فیزیولوژی، آنالیز راه رفتن و فیزیوتراپی است. سالن مطالعه، کتابخانه، سالن جلسات، کلاس های درس، لابراتوار، اتاق اساتید و اعضای هیات علمی و معاونت های آموزشی، پژوهشی و اداری از بخش های دیگر این دانشکده است.

۵ مرکز جامع خدمات سلامت کاریزک، سالاری، شهدای دهنو خالصه و حمیدآباد نیشابور و اقبالیه شهرستان فیروزه در فضایی با متراژ ۲۰ هزار متر مربع نیز با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.