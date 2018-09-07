زاخارووا «ترزا می» را به گمراه سازی در پرونده سکریپال متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز جمعه اتهامات «ترزا مِی» نخست وزیر انگلیس نسبت به مسکو را «گمراه سازی آشکار» توصیف کرده است.

زاخارووا در نشستی خبری تأکید کرده است که روسیه پاسخی رسمی برای درخواست های خود در خصوص پرونده «سکریپال» دریافت نکرده است. وی افزود: نخست وزیر بریتانیا می گوید که به روسیه پیشنهاد شده تا پاسخ برخی ابهامات را بدهد یا گزارشی ارائه کند و در مقابل روسیه به صورت غیر سازنده ای برخورد کرده است، این نه تنها صحیح نیست بلکه گمراه سازی آشکار است.

زاخارووا تأکید کرد که بریتانیا و آمریکا بیشترین بهره را از ماجرای مسمومیت برده اند و اظهارات اخیر نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور در طی دو روز گذشته غیر قابل قبول بوده است.

پیشتر فرانسه، آلمان، کانادا و آمریکا به همراه بریتانیا متعهد شدند که در راستای متوقف ساختن «فعالیتهای مخرب شبکه های جاسوسی خارجی» فعالیت کنند و از روسیه نیز خواستند تا برنامه عامل (گاز) اعصاب را فاش کند.

چهار کشور (فرانسه، آلمان، آمریکا و کانادا) با صدور یک بیانیه مشترک اعلام کردند که از نتیجه تحقیقات بریتانیا مبنی بر اینکه افسران روس در حمله ماه مارس به جاسوس سابق روس تبار و دخترش- سرگئی و یولیا سکریپال- در شهر سالزبری انگلیس با استفاده از گاز اعصاب نوویچوک دست داشته اند، حمایت می کنند.

از سوی دیگر زاخارووا در بخش دیگری از این نشست خبری به پرونده ادلب پرداخت و تأکید کرد که تروریست ها مانع خروج غیرنظامیان سوری از منطقه کاهش تنش در ادلب شده و اجازه نمی دهند که شهروندان سوری از گذرگاه های انسانی که برای خروج آنها تهیه شده استفاده کنند بلکه تلاش می کنند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که اکثر مناطق کاهش تنش در ادلب تحت سیطره گروهک های تروریستی از جمله جبهه النصره است. به گفته وی، استفاده از عبارت «حمله» دولت سوریه به ادلب صحیح نیست زیرا سخن درباره اراضی سوریه است و در واقع دولت سوریه به دنبال اجرای یک عملیات ضد تروریستی است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو دلایل کافی دارد که نشان می دهد تروریست ها در حال برنامه ریزی برای انجام عملیاتی تروریستی هستند و ما تنها در خصوص این مسأله صحبت نکرده ایم بلکه دلایلی هم ارائه داده ایم و اگر طرف آمریکایی دلایلی برای نگرانی دارد باید از طریق کانال های دوگانه موجود این دلایل را برای ما هم ارسال کند.