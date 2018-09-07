مسئولان دولتی باید با مردم همدل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد راهداری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: روزهای ماه محرم و صفر خصوصا روزهای تاسوعا و عاشورا بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

وی با تاکید براینکه فضای جلسات عزاداری ماه محرم باید شامل شور و شعور حسینی باشد، افزود: باید در این ایام فلسفه نهضت امام حسین (ع) که بصیرت، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ظلم ستیزی و آزادگی است را برای جوانان تبیین کنیم.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به اینکه دنیای امروز بیش از پیش به مکتب امام حسین (ع) و یاران با وفایش نیازمند است، ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر موجب صیانت جامعه از آسیب های اجتماعی است و برای اصلاح جامعه ضروری است.

وی در بخش دیگری از خطبه ها گفت: اینکه در جامعه ما برخی مشکلات اقتصادی وجود دارد برکسی پوشیده نیست اما بسیاری از مشکلات کشور از طریق مدیریت صحیح و با تدبیر مسئولان قابل حل و برطرف شدن است.

حجت الاسلام راهداری با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر مسئولین برای برطرف کردن مشکلات مردم افزود: دشمنان با شایعه پراکنی ها و ایجاد اضطراب در جامعه قصد دارند تا به نوعی امنیت روانی و عمومی را در کشور به چالش بکشد از همین رو مسائل اقتصادی در کشور باید به بهترین نحو حل شود تا اجازه سوءاستفاده به دشمنان نظام داده نشود.

وی ادامه داد: قطعا چالش های موجود در جامعه همچون مشکلات کسب و کار، عدم رونق بازار و افزایش تورم می تواند تخریب کننده امید و نشاط مردم باشد از همین رو مسئولان باید برای برطرف کردن مشکلا مردم همه تلاش خود را به کار ببندند.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به اینکه دشمنان با دامن زدن به فشار های اقتصادی قصد دارند تا نا امیدی را در جامعه تزریق کنند، گفت: از همین رو لازم است مردم و مسئولین با حفظ اتحاد و انسجام خود از سوء استفاده دشمنان جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: البته برخی بی برنامگی ها در ادارت و دستگاه‌های دولتی و همچنین در بین مسئولان مردم را خسته کرده است از همین رو امروز اولین راه حل مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن همدلی و پای درد دل مردم نشستن است.

حجت الاسلام راهداری تصریح کرد: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور داخلی دارد و قطعا اگر افرادی کار آمد در راس تیم اقتصادی دولت باشند و اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار همه قرار بگیرد بسیاری از مشکلات کشور برطرف می شود.

امام جمعه موقت زاهدان در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به مشکل سوخت در سیستان و بلوچستان گفت: مسئولان استان باید در خصوص مشکل سوخت هر چه سریعتر پیگیری های لازم را انجام دهند زیرا وضعیت موجود اصلا مناسب مردم ما نیست.

