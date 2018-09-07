به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوفرستی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: هر نهضت و انقلابی با دو نوع دشمن درونی و بیرونی رو به رو است.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: در زمان رسول الله(ص) نیز افرادی درون شهر مدینه زندگی می‌کردند ولی از هر موقعیتی برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب حضرت محمد(ص) و ممانعت از انتقال پیام او استفاده می‌کردند.

نوفرستی ادامه داد: در حال حاضر نیز بسیاری در داخل نظام اسلامی حرف استکبار جهانی و جملات خواست دشمن معاند را تکرار می‌کنند که این افراد را نمی‌توان خودی محسوب کرد.

نوفرستی افزود: عده‌ای نیز همراه نظام اسلامی و انقلاب هستند اما در وسط راه خسته می‌شوند و می‌خواهند قطار حرکت ملت ایران را متوقف کنند که دنیاطلبی‌ها و اشرافی‌گری‌ها عامل این اتفاق و کج‌روی‌ها است.

وی با اشاره به اینکه قرآن برای مقابله با دشمن داخلی و خارجی راهکار دارد، گفت: حضرت علی(ع) به عنوان یک رهبر دینی بیش از مقابله با دشمن خارجی بر مراقبت از دشمن داخلی توصیه دارد.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به چرایی قیام عاشورا اظهار کرد: هدف امام حسین(ع) نه تشکیل حکومت و نه شهادت صرف بلکه هدف حضرت از جلوگیری از انحراف جامعه اسلامی بود

نوفرستی با اشاره اینکه امام حسین(ع) با یاران باوفای اندکش در برابر نابودی اسلام و انحراف ایستاد، بیان کرد: وقوع حوادثی چون عاشورا نتیجه بی تفاوتی نسبت به آسیب های جامعه و فاصله گرفتن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به انقلاب‌های ملت های عربی در سال‌های گذشته ادامه داد: دشمنان داخلی و بی توجهی به برخی از انحرافات مانع شد که این قیام‌ها به نتیجه مطلوب برسد.

امام جمعه موقت افزود: ما در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی و روانی با استکبار جهانی هستیم و دشمن می‌خواهد به این وسیله انقلاب اسلامی را زمین گیر کند ولی مردم مانع رسیدن دشمن به اهدافش خواهند شد.

نوفرستی با اشاره به اینکه براساس گفته رهبر انقلاب اسلامی جامعه ما در حال حرکت به سمت علم و معنویت است، گفت: پیشرفت‌های علمی، راهپیمایی اربعین، حضور جوانان در مراسمی چون اعتکاف و میدان‌های دفاع از حرم اهل بیت(ع) نشان این مطلب است.