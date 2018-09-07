به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه قیدار، حجت‌الاسلام علی موسوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر قیدار با بیان اینکه وحدت و همبستگی ملی لازمه شرایط فعلی است و افزود همه باید ضمن پیگیری مطالبات عقلانی صبر پیشه کرده و تلاش کنیم مشکلات کاهش یابد.

موسوی به برخی مواضع اعلام شده مبنی بر تسلیم در مقابل دشمن به ازای برون‌رفت از مشکلات موجود اشاره و تاکید کرد: آموزه‌های دینی و همچنین تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که هزینه سازش و تسلیم بسیار بیشتر از مقاومت است و دشمن باید بداند که ما تسلیم نخواهیم شد.

امام جمعه قیدار به برخی مواضع اعلام شده مبنی بر تسلیم در مقابل دشمن به ازای برون‌رفت از مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: آموزه‌های دینی و همچنین تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که هزینه سازش و تسلیم بسیار بیشتر از مقاومت است.

امام جمعه قیدار با اشاره به اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یک هجمه همه جانبه برای مقابله با ملت ایران شکل گرفته است؛ اظهار کرد: دشمنان شکست خورده نظام و انقلاب در این میان با تمام قوا به میدان آمده‌اند.

موسوی هدف دشمن از هجمه همه جانبه را جلوگیری از برگزاری جشن 40 سالگی انقلاب دانست و افزود: آنها برگزاری این جشن را پایان کار خود می‌دانند.

وی شکست مقاومت و تغییر رفتار ناشی از آن را هدف نهایی امریکا از اعمال فشار بر مردم ایران اعلام و تصریح کرد: امریکا برای مقابله با ایران یک شبکه جهانی ایجاد کرده است.

موسوی با تاکید بر مقابله با پدیده احتکار و انبوه گرانی افزود: مقابله با این پدیده نیازمند همراهی مردم است تا بتوان از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کرد.

امام جمعه قیدار عاشورا را مکتب انسان‌ساز برای بشریت برشمرد و تاکید کرد: مجالس محرم امسال باید با هدف درس گرفتن و عبرت‌گیری برگزار شود.

وی با تاکید بر در نظر گرفته شدن مشکلات مردم گفت: افزایش قیمت‌ها؛ روند بیکاری و همچنین نرخ تورم به دلیل نوسانات ارزی زندگی مردم را با چالش مواجه کرده است.

موسوی تاکید کرد: حل معضلات موجود در جامعه نیازمند عزم و اراده مسؤولان با اقدامات اثربخش است تا با ایجاد ثبات اقتصادی مشکلات مردم از جمله اقشار ضعیف را کاهش دهند.