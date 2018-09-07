مداحان از خدشه دار کردن وحدت در ایام محرم خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند، ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته مرند با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: ائمه اطهار(ع) متعلق به زمان خاصی نیستند هر چند برخی با شیطنت قصد دارند حماسه عاشورا را یک اتفاق تاریخی محدود به آن زمان بدانند.

وی افزود: جریان حسینی و یزیدی در همه زمان ها وجود دارد، انسانی که از مقام و شکم پرستی رهایی یابد، اسارت نخواهد داشت، انقلاب اسلامی ایران نیز در طول ۴۰ سال با تبعیت از امام حسین(ع) به عزت رسید.

امام جمعه مرند با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار داشت: معارف دین را باید از ائمه اطهار(ع) و در دوران غیبت از فقها آموخت، مداحان نباید در هیئات عزاداری از تفسیر دین سخن بگویند، هر کسی باید جایگاه خود را رعایت کند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده تاکید کرد: شیعیان در ایام ماه محرم، سردرب منازل و مغازه های خود را با پرچم ها و علم های سیاه، زینت دهند.

وی خاطرنشان کرد: هیئات عزاداری در ایام محرم، از ایجاد مزاحمت برای عموم مردم خودداری کنند و نباید برای انجام یک عمل مستحبی، یک عمل حرام را مرتکب شد.

امام جمعه مرند همچنین گفت: خدشه دار کردن وحدت، در شرایط حساس امروز، جائز نیست، مداحان در ایام عزاداری حریم خود را حفظ کنند و از زیر سوال بردن عملکرد دولت خودداری کنند تا به دست دشمنان بهانه ندهیم.

چرا مجلس با طرح شفافیت آراء نمایندگان مخالفت کرد؟

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده عنوان کرد: مردم از شرایط موجود راضی نیستند، اما این به دلیل ضعف مدیریتی برخی مسئولین است و قوه قضائیه باید به طور جدی با مفسدان اقتصادی و برهم زنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در مملکت ما شفافیت وجود ندارد، طرح یک فوریتی شفافیت سازی رأی نمایندگان هفته گذشته در مجلس، مطرح شد، اما به تصویب نرسید و تنها ۵۹ نفر به آن رأی موافق دادند در حالی که این طرح با امضای ۲۰۷ نماینده مجلس به صحن علنی رسیده بود.

امام جمعه مرند خاطرنشان کرد: از ۱۹ نماینده استان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی تنها ۹ نفر این طرح را امضا کرده و به صحن علنی فرستادند، هر چند در رأی گیری نهایی مشخص نیست به آن رأی دادند یا خیر.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده با اشاره به اینکه نمایندگان مخلص مجلس اجازه ندهند مجلس بدنام شود، تاکید کرد: چرا نباید میزان حقوق نمایندگان مجلس به طور شفاف اعلام شود؟ علیرغم اینکه ما در کشورهای اروپایی شاهد این اقدام هستیم.

وی گفت: رئیس بانک مرکزی باید پاسخگوی وضعیت امروز باشد، این ها مطالبات مردم است و مردم با هیچ کسی عقد اخوت نبسته اند، مسئولین کاری نکنند، از چشم مردم بیفتند.

مذاکرات حساس ایران، روسیه و ترکیه

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در بخش دیگری با اشاره به مذاکرات سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه اظهار داشت: این سه کشور مورد تحریم آمریکا هستند و امروز مذاکرات حساسی بین این سه کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این سه کشور برای آزادی استان ادلب سوریه آخرین مقر تروریست ها تلاش می کنند اما آمریکا علیه این کشورها، خط و نشان می کشد.

امام جمعه مرند تصریح کرد: آمریکا ۷ تریلیون دلار در سوریه هزینه کرده اما به نتیجه ای نرسیده و آن ها بخواهند یا نخواهند، استان ادلب از دست تروریست ها آزاد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در بخش پایانی با اشاره به سالروز وفات آیت الله طالقانی خاطرنشان کرد: ایشان اولین امام جمعه تهران بود و ۲۵ سال از عمر خود را در زندان سپری کرد و به ابوذر زمان مشهور است.

وی با اشاره به نزدیکی به بازگشایی مدارس گفت: آموزش و پرورش، در این شرایط اقتصادی، حال مردم را رعایت کنند، برخی از مدیران مدارس، مردم را برای کمک نقدی به مدرسه، اجبار می کنند.