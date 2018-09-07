به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرج اظهار کرد: در آستانه ماه محرم‌الحرام هستیم و تمامی حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی استان برای برگزاری مراسم عزای سالار شهیدان آماده‌شده‌اند.

وی ادامه داد: فضای جلسات عزاداری این ایام باید شامل شور و شعور حسینی باشد و برگزاری مراسم نیز به نیمه‌شب‌ها کشیده نشود، عبور دسته‌ها در خیابان‌ها هم باید به‌گونه‌ای باشد که موجب ترافیک نشود.

امام‌جمعه کرج گفت: در ذبح حیوانات مسائل شرعی و بهداشتی هر دو رعایت شود و همان‌طور که روز عید قربان از سوی اداره کل دامپزشکی استان البرز مسئولان و کارشناسان مربوطه در جایگاه عرضه دام حضور داشتند شایسته است که در ایام تاسوعا و عاشورا هم برای نظارت بیشتر بر ذبح دام در این جایگاه‌ها حضورداشته باشند.

حجت‌الاسلام محمدی خطاب به مداحان و سخنرانان ایام سوگواری ماه محرم که در مراسم این ایام حضور دارند، بیان کرد: در صحبت‌ها و اشعار از چراغ سبز نشان دادن به گناه پرهیز شود و مداحان در بیان اشعار حماسی خود تنها اهداف سید مظلومان و سالار شهیدان که همانا عزت، شرف، آزادی و مبارزه با ظلم و فساد است را به همگان معرفی کنند.

وی تشریح کرد: مداحان در سخنان خود بر اتحاد امت اسلامی تأکید کنند و در این میان مسئولان کشور هم به دنبال اختلاف نباشند؛ چراکه دود این اختلافات به چشم مردم می‌رود و از طرفی می‌بینیم که در فضای مجازی نیز دشمنان ما به دنبال ایجاد تفرقه از طریق دنبال کردن این قبیل اختلافات هستند.

امام‌جمعه کرج افزود: اخیراً برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی داشته‌اند که گویی نمایندگان آمریکا هستند و به‌جای مطرح کردن گرانی و بیکاری که دردهای امروز مردم هستند به خواسته‌های آمریکایی‌ها و ترامپ می‌پردازند و برخی هم رفع حصر سران فتنه را خواسته‌اند درحالی‌که می‌دانند مسئله فتنه خط قرمز این نظام است، عده‌ای هم به دلیل عدم صلاحیت در مدیریت در حال ضربه زدن به ملت هستند.

حجت‌الاسلام محمدی عنوان کرد: قرار است به‌زودی و در چند روز آتی پروازهای مسافربری فرودگاه بین‌المللی پیام استان البرز که خدمتی بزرگ به مردم این استان است با پرواز به شهر مشهد مقدس آغاز شود.

وی در ادامه گفت: قرار است بعدها شاهد افزایش پروازها در فرودگاه بین‌المللی پیام استان البرز باشیم که بابت این اقدام و رخداد مهم از همه مسئولان مربوطه قدردانی می‌کنیم.

امام‌جمعه موقت کرج در بخشی دیگر از سخنان خود تأکید کرد که تولیدکنندگان بیشتر کالای ایرانی تولید کنند و مردم هم حمایت بیشتری از تولیدان داخلی داشته باشند و توضیح داد: آن‌هایی که با ارز دولتی کالاهایی وارد کرده‌اند و به‌عنوان نمونه در قالب اقداماتی در شهرستان ساوجبلاغ البرز به احتکار پوشک بچه در یک انبار پرداخته بودند، این افراد باید از خیانت به مردم بترسند.

حجت‌الاسلام محمدی در پایان از زحمات مسئولان استان البرز در کشف انبارهای احتکار شده کالا و مبارزه با این مفاسد اقتصادی تشکر کرد.