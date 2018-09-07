به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر امروز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره به اینکه مردم از برخی ادارات ناراضی هستند، گفت: مکانیزه شدن سیستم ادارات این مشکلات موجود و نارضایتی ها را برطرف می کند.

وی سپس با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های استان ابراز داشت: با استفاده از این پتانسیل ها می توان گامی در جهت توسعه استان برداشت.

خدابخش با تاکید بر اینکه ۱۹ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی نیز برای توسعه استان تلاش می کنند، ادامه داد: همه با هم در این استان در تعامل هستیم و فقط در جهت رفع مشکلات استان تلاش می‌کنیم.

وی سپس با اشاره به حضور آل هاشم در استان گفت: خدا را به خاطر وجود نماینده ولی‌ فقیه در استان که یک نعمت برای استان است، شاکر هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به وجود ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین در تبریز اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل پروژه بزرگی در دست شهرداری تبریز است که با مشخص شدن سرمایه گذار روند آن تسریع می شود.

وی گفت: دولت و شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز اولویتشان بحث حاشیه نشینی است.

ضرورت گسترش نظام الکترونیکی در ادارات

خدابخش با اشاره به ضرورت گسترش نظام الکترونیکی گفت: هرقدر نظام الکترونیکی در ادارات گسترده شود و ارتباط بین ادارات بیشتر شود، مشکلات حل می‌ شود.

وی گفت: شفافیت باعث گسترش و توسعه یک شهر می‌ شود. دولت نگاه ویژه ای به شفافیت در امور دارد.

استاندار آذربایجان شرقی سپس به آماز ازدواج در استان اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ بیش از ۳۰ هزار ازدواج در استان ثبت شد.

وی با اشاره به پرداخت وام ازدواج در استان گفت: امسال نیز به ۱۵ هزار زوج در استان وام ازدواج با ۴ درصد سود پرداخت خواهد شد.

خدابخش با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات اصلی مردم استان کارخانه ذوب مس سونگون بود، گفت: با ایجاد این کارخانه دیگر هیچ کنسانتره مس به کرمان و شهرهای دیگر نمی رود.

وی به آزادراه تبریز به سهند نیز به عنوان دیگر مطالبه مردم استان اشاره کرد و گفت: این پروژه نیاز به اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان داشت که با سرمایه‌گذاری در حال اجراست.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳ هزار خانوار در شهر جدید سهند زندگی می‌ کنند که نیاز است خدمات مختلف رفاهی و عمرانی و بهداشت و درمان در این شهر ایجاد شود.