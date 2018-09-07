۵ تیم ارزیاب و ۲ بالگرد امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند

عبدالرحمن شهنوازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۱۳ زلزله از صبح امروز تاکنون سیستان و بلوچستان را تکان داده که بزرگترین این زمین لرزه ها ۵.۶ ریشتر قدرت داشت که ساعت ۱۰ و ۵۳ دقیقه در منطقه «مسجد حضرت ابوالفضل» روی داد.

وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق بلافاصله تیم های ارزیاب به منطقه اعزام شدند، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ نفر از ارزیاب های جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان در قالب ۵ تیم در محل حادثه در حال بررسی تلفات احتمالی هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون هیچگونه خسارت جانی از این زلزله ها گزارش نشده است، افزود: بنا بر برخی گزارش های مردمی در برخی روستاهای زلزله زده تنها چند خانه خشت و گلی خسارت جزئی دیده‌اند.

وی با اشاره به اعزام ۲ فروند بالگرد از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان به محل وقوع زلزله تصریح کرد: تمام نیروها و تیم های امدادی و اورژانسی استان در حال آماده باش کامل هستند.