با حفظ فرهنگ ایثار می توانیم با اقتدار در برابر تهاجم بیگانگان بایستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر در اولین کنگره سرداران و 830 شهید شهرستان اسلامشهر، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا تهدید به جنگ می شود و شاید بخواهند در آینده دست به چنین کاری بزنند .

وی افزود: اما آنچه باعث شده این کشورها به سرکردگی آمریکا نتوانند به خود اجازه دهند به خاک کشورمان تجاوز کنند، وجود فرهنگ ایثار و شهادت بین مردم است که این فرهنگ را یکبار در هشت سال جنگ تحمیلی، آزموده اند.

رئیس مجمع تشخییص مصلحت نظام، بر تداوم راه شهیدان انقلاب و دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: راه سعادت و نجات، انتخاب درست و شناخت حق علیه باطل است،.

وی ارزش انسانها را به میزان فداکاری آنها دانست و افزود: اگر انقلاب در سال 57 توانست بر رژیم دیکتاتور 2500 ساله پیروز شود، به دلیل ایثارگری ملت ایران است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: در دفاع مقدس دشمن می خواست ایران را به طور کامل دراختیار بگیرد، ولی نیروهای مسلح و مردم این اجازه را به آنان ندادند ، هر چند ما بهای سنگینی را پرداختیم.

وی برگزاری یادواره شهدا را اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر توصیف کرد و افزود: ما با حفظ فرهنگ ایثار و شهادت می توانیم با اقتدار کامل در برابر تهاجم بیگانگان ایستادگی کنیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی که در اولین کنگره سرداران و 830 شهید شهرستان اسلامشهر، سخن می گفت، اسلامشهر و چهاردانگه را از مجموعه مردمان غیور و اسلامی و انقلابی ایران توصیف کرد.

رئیس مجمع تشخییص مصلحت نظام، در ادامه اسلامشهررا جزو محروم ترین شهرهای استان تهران معرفی کرد و گفت: بنده اقداماتی را در دوران مسئولیت اجرایی خود انجام داده ام ولی هنوز مشکلات باقی است که انتقال خطوط مترو از مهمترین این مشکلات به شمار می رود.

بنا بر این گزارش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان این مراسم به تعدادی از خانواده شهدا و همچنین ایثارگران اسلامشهر، لوح یادبوداهدا کرد.