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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

امام جمعه قزوین:

اراده مردم و مسئولان مبارزه قاطع با فساد است

اراده مردم و مسئولان مبارزه قاطع با فساد است

قزوین- نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: اراده مردم و مسئولان مبارزه قاطع و جدی با فساد است و با بصیرت و هوشیاری اجازه نخواهیم داد نا امیدی و نگرانی در جامعه کسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی با اشاره با بازگشت حجاج بیت الله الحرام اظهارداشت: در زمان بازگشت حجاج بیت الله الحرام هستیم و باید حجاج در حال و هوای الهی باشند و از این سفر دستاورد خوبی به ارمغان بیاورند.

وی اضافه کرد: اگر امیدوار رحمت خدا باشیم و از او درخواست کنیم تا این سفر نصیب شود حتما به آرزومندان قسمت خواهد شد.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: یک درس بزرگ حج، تحول معنوی و تقویت تقوی است‌ و کسانی که از این سفر بازمی گردند باید همواره خدا را ناظر بدانند و ایمامشان را بیشتر کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: دومین ره آورد حج یاد خدا بودن و رستاخیز در همه ایام است وقتی در این سفر وابستگی های دنیا را کنار می گذارید یعنی در بازگشت هم بایدبه فکر آخرت باشید.

وی اظهارداشت: انس با قرآن هم باید در بازگشت از سفر حج بیشتر شود و آشنایی و الفت با بندگان خدا و یکسان بودن همه ملیتها یک نوع وحدت مسلمانان است و این درس باید همواره مد نظر باشد.

آیت الله عابدینی اضافه کرد: حج برای این است که ملتها همدیگر را بشناسند و نسبت به سرنوشت همدیگر حساس باشند و این سفر درس زیادی به بندگان می دهد.

عابدینی در خصوص رعایت وضعیت اقتصادی کشور و خرید بسیار کم حجاج در عربستان هم گفت: با توجه به شرایط کنونی خوشبختانه خرید کالا در کشور عربستان از سوی حجاج بسیار کم بود و مردم رعایت کردند و فرهنگ خود را نشان دادند که ارزشمند بود.

جنگ دشمن با ایران در عرصه اقتصادی و فرهنگی است

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خطبه دوم نماز بااشاره به تداوم دشمنی آمریکا با ایران اسلامی گفت: امروز جنگ دشمن با ما دیگر نظامی نیست بلکه جنگ اقتصادی و فرهنگی است و می خواهند القا کنند که فقط اقتصاد استکبار می تواند نجات بخش شرایط کنونی باشد.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از ترفندهای تبلیغاتی دشمنان این است که وانمود کنند فساد همه جا را گرفته است تا مردم ناامید شوند.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: بله قبول داریم که در جامعه فساد داریم اما از دستگاه قضاییه می خواهیم با آن برخورد جدی کند زیرا اراده مسئولان و مردم مومن مبارزه با فساد و افشای آن است.

وی بیان کرد: استکبار می خواهد بگوید همه جا را ضعف و ناتوانی فرا گرفته و فقر، فساد، ناامیدی و تخلف فراگیر شده اما نباید خودمان هم القا کنیم که همه جیز خراب و فاسد است.

خطیب جمعه قزوین اظهارداشت: گاهی دشمنان آنقدر تبلیغ می کنند که ما هم شاید باور کنیم که فقط باید انها بیایند و مشکلات را حل کنند اما لازم است در کنار برخورد با تخلف و فساد باید همه کمک کنیم تا مشکلات برطرف شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اضافه کرد: دشمنان فکر کردند در ایران هم می توانند مردم را به جان هم بیندازند و کشور را به آشوب بکشند اما مایوس شدند.

آیت الله عابدینی تصریح کرد. باید در کنار یکدیکر باشیم دست در دست هم دهیم تا از مشکلات عبور کنیم.

وی افزود: امروز دشمن با نقاب فرهنگی و اقتصادی وارد میدان شده که ما هم باید این وضعیت را بشناسیم و برای مقابله آماده باشیم.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: محرم را در پیش داریم و با تبلیغات سوء دشمن باید مراقبت کنیم و این ایام را بخوبی برگزار کنیم.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: با الهام از نهضت حسینی باید ظلم به مردم یمن و فلسطین را فریاد بزنیم و یاد بگیریم حسینی باشیم و با درس گرفتن از تاریخ، مذاکره با ستمگران را ننگ بدانیم.

گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور

خطیب جمعه قزوین درادامه خطبه های نماز جمعه سالروز ۱۷ شهریور را گرامیداشت و گفت: با این همه کشتار رژیم رفتنی شد و این درس تاریخی نشان می دهد ظلم ماندنی نیست.

آیت الله عابدینی همچنین رحلت آیت الله طالقانی، این مبارز نستوه را تسلیت گفت و اظهارداشت: آیت الله طالقانی عمر خود را در خدمت به اسلام سپری کرد و اولین نماز جمعه به امامت ایشان رویدادی ماندگار شده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مدنی در خصوص آغاز سال ۱۴۴۰ هجری قمری و ورود به محرم گفت: انقلاب ما همزمان با ماه محرم وارد ۴۰ سالگی می شود و امیدواریم با پشتیبانی ائمه معصومین این انقلاب به نهضت مهدی(عج) متصل شود.

کد مطلب 4396461

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