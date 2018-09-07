ساخت و سازهای غیراصولی در مناطق حاشیه شهر همدان دردسرساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهر جمعه در جمع معتمدین و مردم منطقه خضر همدان گفت: برای بهبود وضعیت این منطقه باید اجرای نقشه جامع کلانشهر همدان هر چه زودتر شروع شود.

وی بابیان اینکه ۲۰ سال است که در این مناطق حضور و از نزدیک با مردم ارتباط دارم و مشکلات آنها را از نزدیک لمس می کنم، گفت: باید برای بهبود این وضعیت باید همه یکپارچه وارد شده و جهادی عمل کنیم.

حاجی بابایی بابیان اینکه برای رفع مشکل پارک و سالن ورزشی و سایر اماکن رفاهی باید راهکار اساسی تعریف شود، گفت: شهرداری همدان باید براساس الگوی کلانشهر این موارد را تعریف کند و دراین الگو چندین شهرک در نظر بگیرد تا بتواند به مشکلات مردم پاسخ دهد زیرا در حال حاضر با توجه به بافت منطقه نمی توان پروژه های جدیدی را تعریف کرد.

وی بیان کرد: باید با توجه به موقعیت بومی مشکل یابی و ارائه راهکار داشت چراکه در حال حاضر متاسفانه ساخت و سازها درست نیست و مردم منطقه با مشکلاتی عمده ای مواجه هستند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از هرگونه عملیات اجرایی برای کلانشهر باید حساب شده ورود پیدا کرد به گونه ای که خانواده ها با کمترین دغدغه بتوانند به آنچه مطلوبشان است دست پیدا کنند و شهرداری نیز بتواند نقشه های کلانشهر را اجرایی کند.

وی تاکید کرد: ۲ هزار خانوار در این مناطق انشعابات اصلی را نداشتند که با اخذ مصوبه مجلس و با راهکار قانونی مشکل را حل کردیم کمااینکه مدیران شهری و دستگاه های خدماتی مجری باید در حل مشکل انشعابات مختلف مردم تسریع کنند.

حاجی بابایی گفت: با همکاری مدیران شهرستان همدان می توان در حل مشکلات مردم منطقه قدم های بلندی برداشت.