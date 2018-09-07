سرمایه ها باید به سمت تولیدات صادرات محور هدایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهل سنت بندرعباس با اشاره به شرایط موجود و جنگ اقتصادی که دشمن علیه ایران اسلامی به راه انداخته است، عنوان کرد: آمریکا با هدف ایجاد جنگ اقتصادی از برجام که یک توافق بین المللی و مورد تایید سازمان ملل بود، خارج شد که با این اقدام بدعهدی آمریکا بر همگان واضح گردید.

وی ادامه داد: ملت ایران در طول ۴۰ سال گذشته در برابر انواع توطئه های دشمنان از جمله جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی ایستادگی و مقاومت داشته و همواره دشمنان را ناکام گذاشته است.

استاندار هرمزگان افزود: این بار نیز زورگویی های آمریکا به نتیجه نخواهد رسید و ملت ایران با سربلندی و موفقیت جنگ اقتصادی را پشت سر خواهد گذاشت.

همتی با بیان اینکه با هوشیاری و تدبیر می توانیم تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کنیم، تصریح کرد: امروز فرصت مناسبی جهت شکوفایی ظرفیت ها و توانمندی های داخلی در عرصه اقتصاد فراهم شده که می توانیم با اتکا به آنها و با عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی به پیشرفت های بزرگی دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها با اتکا به صادرات متحول شده و رشد یافته اند، اظهار داشت: امروز بهترین شرایط برای صادرات در کشور ما ایجاد شده که با سرمایه گذاری برای تولید کالاهای صادرات محور می توان از این فرصت استفاده مناسبی داشت و در این صورت اشتغال بسیاری نیز در کشور ایجاد خواهد شد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که سرمایه ها به سمت تولید و شکوفایی ظرفیت های داخلی هدایت شوند تا تهدید اقتصادی دشمن را خنثی و بی اثر نماییم.

همتی شهرها، روستاها و جزایر استان هرمزگان را سرشار از استعدادها و فرصت های متعدد اقتصادی برشمرد و بیان داشت: هرمزگان در اقتصاد ملی نقش مهم و تاثیرگذاری دارد که اگر ظرفیت های موجود در آن بیشتر شکوفا شوند، علاوه بر این استان، دیگر مناطق کشور نیز از آن بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه فعالان عرصه اقتصاد و تجارت و بخش خصوصی در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور قرار دارند، اضافه کرد: حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر جهت رونق تولید و اشتغال از اولویت های بسیار مهم در استان هرمزگان است و تمامی تلاش خود را برای ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت بیشتر بخش خصوصی انجام می دهیم.

استاندار هرمزگان از مشارکت گسترده اهل سنت در عرصه های مختلف در استان هرمزگان قدردانی نمود و افزود: اهل سنت در استان هرمزگان مشارکت بسیاری در اقدامات خیرخواهانه و همچنین دیگر فعالیت ها دارند که این اقدامات مهم، تاثیر بسیاری در رفع بسیاری از مشکلات در استان داشته است.

همتی وحدت اهل سنت و شیعه در هرمزگان را مثال زدنی دانست و عنوان کرد: برای پیروزی و موفقیت در جنگ اقتصادی با دشمنان نیز به اتحاد، انسجام، وفاق و یکپارچگی نیازمندیم و می توانیم دست در دست هم این شرایط را با سربلندی پشت سر بگذاریم.