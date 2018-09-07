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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

فرماندار جاسک:

ارتقاء جاسک به منطقه آزاد سبب تحولات اقتصادی وسرمایه گذاری می شود

ارتقاء جاسک به منطقه آزاد سبب تحولات اقتصادی وسرمایه گذاری می شود

جاسک - فرماندار جاسک گفت:با تصویب کلیات طرح و ارتقاء شهرستان جاسک به منطقه آزاد در مجلس شورای اسلامی تحولات اقتصادی و سرمایه گذاری عظیمی در این شهرستان ایجاد می شود.

محمد رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سهم مردمان بومی شهرستان جاسک در طرح منطقه آزاد دیده شود گفت: با موافقت طرح منطقه آزاد شدن جاسک در کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان  لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی و رونق اقتصادی در شهرستان های مرزی با فعال کردن بخش صادرات تولیدات داخلی و وارد کردن کالاهای مورد نیاز و ملزومات کارخانه های  تولیدی در اقتصاد کشور نیز می تواند موثر باشد.

رادمهر بیان داشت: ایجاد منطقه آزادباعث تحولات اقتصادی وسرمایه گذاری وگردشگری می شودکه در پی آن جذب سرمایه گذار در این حوزه ها را به دنبال خواهد داشت.

فرماندار جاسک عنوان کرد: با توجه با تاکیدات مقام معظم رهبری ودولت تدبیر وامید  در خصوص ضرورت و آبادانی مناطق مرزی و ایجاد امنیت پایدار در مرزها و توجه به بهبود وضعیت معیشتی مردم در شرایط فعلی کشور منطقه آزاد می تواند زمینه اشتغال پایدار در شهرستان را فراهم کند.

رادمهر با بیان اینکه در برخی  مواقع در اجرای طرح های بزرگ مردم عادی نتوانستنداز مزایای طرح ها بخوبی بهرمند شوند، بیان داشت: سهم مردمان بومی شهرستان باید در طرح منطقه آزاد دیده شود.

کد مطلب 4396473

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