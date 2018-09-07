به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید منتصر هاشمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور اظهار کرد: در این روز در سال ۵۷ در میدان ژاله سابق و شهدای امروز حدود چهار هزار نفر از مردم بی‌دفاع به دست ماموران ستم‌شاهی پهلوی به خاک و خون کشیده شدند و این روز به نام جمعه سیاه در تاریخ انقلاب ثبت شد.

وی ادامه داد: عزت امروز ایران اسلامی نتیجه چنین مقاومت‌های مردمی است و باید با همدلی و تلاشی وافر برای دستاوردهای بیشتر و عزتمندی جامعه اسلامی گام برداریم.

خطیب جمعه شهر چمران به موسم بازگشائی مدارس و برگزاری جشن عاطفه‌ها اشاره کرد و افزود: این جشن در سطح کشور و در شهر چمران نیز برگزار می‌شود. هدف از جشن این است که کمک افراد خیر جمع‌آوری و برای دختران و پسران بی‌بضاعت دانش‌آموز پوشاک و لوازم‌التحریر تهیه شود.

وی تصریح کرد: سزاوار است هر کس در حد توان خود در این عمل خداپسندانه شرکت کند. این عمل آنها عبادت تلقی شده و در اجر و ثواب تعلیم و تعلم آنان سهیم خواهند بود.

هاشمی در ادامه با اشاره به حلول ماه محرم‌الحرام گفت: ماه محرم ماه شور و شعور، ماه بصیرت و آگاهی، ماه رسوایی جبهه باطل تا قیامت، ماه مواسات و مساوات و ایثارگری، ماه توکل و صبر، تسلیم و رضا، ماه عرفان و اخلاق، ماه تجلی فضائل، ماه امر به معروف و نهی از منکر، ماه غلبه نور بر ظلمت است. حلول این ماه را به همه سیاه‌پوشان عزای حسینی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

امام جمعه شهر چمران تأکید کرد: حسینیه‌ها و خیمه‌های سیدالشهداء (ع) باید مرکز امر به معروف و نهی از منکر و عزاداران اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر حسینی باشند. یکی از ظرفیت‌های عظیم عاشورا بزرگ شمردن این دو فریضه بوده و کوچک شمردن آنها روش بنی‌امیه است.

وی افزود: تعلل در انجام این دو فریضه، اختلاس و فساد بیشتر، احتکار زیاد و آثار مخرب اجتماعی کلان و زیادی دارد. کم‌کاری، بیکاری، رشوه، رانت، خاموش ماندن کارخانه‌ها، بیکار بودن افراد، اسراف، تبذیر، زیاده‌خواهی، باند بازی، حزب بازی، اینها منکرات جامعه است. سزاوار است با شدت و قاطعیت جلوی این منکرات گرفته شود، اینها مثل موریانه ایمان جامعه را می‌خورد.

هاشمی بیان کرد: توطئه‌های بیگانگان برای تضعیف ارزش‌های اسلامی است. احیای دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خنثی‌سازی این تهاجم فرهنگی است. در حقیقت باید گفت ماه محرم فرصتی برای حاکمیت ارزش‌های دینی در جامعه به شمار می‌رود.

خطیب جمعه شهر چمران در پایان گفت: احترام گذاشتن به ماه محرم، احترام گذاشتن به خدا و دین خدا است. مردم سعی کنند تا از فیوضات این ماه به خوبی استفاده کنند. ماه محرم فرصت مناسبی برای تبیین اهداف سیدالشهدا (ع) ست، مسئولان، علما و روحانیون باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند و این اهداف را تبیین کنند.