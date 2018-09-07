آئین استقبال از محرم و تجلیل پیرغلامان حسینی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آین همه ساله و چند مانده به اولین روز محرم از سوی شهرداری اردبیل و در راستای استقبال از محرم و تجلیل از پیرغلامان حسینی در مسجد اعظم اردبیل برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در این آئین رعایت آداب عزاداری اصیل و سنتی در ایام ماه محرم را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: ایجاد خرافات در عزاداری‌ها یکی از توطئه های دشمنان است.

آیت الله سیدحسن عاملی برای جلوگیری از نفوذ خرافات به عزاداری پاسخ علما و روحانیون به شبهات متعدد در خصوص عزاداری‌ها و محرم را ضروری برشمرد.

وی با اشاره به فلسفه عزاداری اصیل و سنتی تصریح کرد: عزاداری هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای احیای مرام و مشی امام حسین(ع) است و در این راستا عزادار حسینی باید متشرع باشد و احکام دینی و بویژه نماز را در اولویت قرار دهد.

وی همچنین اباعبدالله(ع) را الگویی برای تعالی بشریت و ادامه داد: افزود: امام حسین(ع) الگویی بزرگ برای زندگی بهتر بشریت است و درس ایستادگی در برابر ظلم و جور است.

امام جمعه اردبیل محرم را مدرسه بزرگ حسینیت و سرمایه‌ای بزرگ برای بشریت خواند و متذکر شد: فسفه و معنای گریه و عزاداری برای امام حسین(ع) باید تاکیدی بر این باشد که جایی برای تفکر یزیدی و سفیانی نیست.

شهردار اردبیل نیز در این آئین تاکید بر فرهنگ انسان‌ساز عاشورا، ادای گوشه‌ای از مسئولیت سنگین تشیع راستین، حفظ و گسترش فرهنگ محرم و عاشورا را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

حمید لطف الهیان یادآور شد: زنده نگه داشتن فرهنگ عزاداری اصیل، پرهیز از خرافات، تبیین فلسفه شهادت، احیا فرهنگ فولکلور بومی و دعوت عموم مردم برای شرکت در عزاداری اباعبدالله‌الحسین(ع) از دیگر اهدافی است که در برگزاری این همایش دنبال می شود.

وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم حسینی اردبیل از این مراسم همچون سال های گذشته تصریح کرد: این همایش آغازی بر آئین های عزاداری در اردبیل بوده و هدف آن اشاعه فرهنگ تشیع و زنده نگه‌داشتن سنت ها و آیین های اصیل عزاداری محرم است.

به گفته وی همایش استقبال از ماه محرم توسط شورای شهر و شهرداری اردبیل برای هفدهمین سال متوالی و در مسجد اعظم اردبیل برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه های معنوی و آئینی، نوحه سرایی و تجلیل از برخی پیرغلامان حسینی از برنامه ها و محورهای اصلی این همایش بود.