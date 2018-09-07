به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (جمعه) با «الکساندر لوکاشینکو» رئیس‌جمهور بلاروس در محل کاخ استقلال این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، رئیس جمهور بلاروس ضمن اعلام آمادگی کشورش برای گسترش روابط تجاری، صنعتی و کشاورزی خواستار افزایش صادرات و واردات میان دو کشور شد.

علی لاریجانی هم آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش صادرات و واردات بین دو کشور را اقدامی لازم و ضروری میان دو کشور دوست دانست.

فروش گوشت قرمز، گندم، چوب، کاغذ، خمیر کاغذ و همچنین کامیون، تراکتور و ماشین های سنگین معدنی از سوی بلاروس به ایران و در مقابل خرید نفت، تولیدات پتروشیمی، دارو، خشکبار، میوه و سبزیجات از ایران از جمله محورهای گفتگوی لاریجانی با لوکاشنکو بود.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار، سلام مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور ایران را به رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد.