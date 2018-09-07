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۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۵۱

رقابت‌های عمومی کشتی کشور- تهران؛

برترین آزاد و فرنگی‌کاران اوزان ۹۷ و ۶۰ کیلوگرم مشخص شدند

برترین آزاد و فرنگی‌کاران اوزان ۹۷ و ۶۰ کیلوگرم مشخص شدند

نفرات برتر اوزان ۹۷ و ۶۰ کیلوگرم رقابت‌های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مسابقات اوزان ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی رقابت های عمومی کشتی بزرگسالان کشور  امروز (جمعه) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد که اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

۹۷ کیلوگرم: ۱- پدرام جمشیدی (تهران) ۲- مجید کرمی (تهران) ۳- علی آرین پور (کرمانشاه) ۴- علیرضا ابراهیمی (همدان) ۵- حسین اسماعیلی (تهران) ۶- محمدحسین فیروزپور (مازندران) ۷- علی خیری (تهران) ۸- سعید عنبری (تهران) ۹- هادی وفائی پور (همدان) ۱۰- حسین پاکدین (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: ۱- امید آرامی (سیستان و بلوچستان) ۲- بهروز ملکی (خوزستان) ۳- رضا کبیری (خوزستان) ۴- حسین جاویدی (فارس) ۵- محمد حسینوند (خوزستان) ۶- میلاد تیموری (لرستان) ۷- محمد حاجیوند (خوزستان) ۸- آرش سلیمانی (خوزستان) ۹- حسین عباسی (تهران) ۱۰- علی نوربخش (تهران)

نتایج دیدارهای رده بندی و کسب مقام پنجم:

۹۷ کیلوگرم:
رده بندی: علی آرین پور (کرمانشاه) ۹- علیرضا ابراهیمی (همدان) ۸
مقام پنجم: دو کشتی گیر بعلت مصدومیت کشتی نگرفتند

۶۰ کیلوگرم:
رده بندی: رضا کبیری (خوزستان) ۴- حسین جاویدی (فارس) ۳
مقام پنجم: برنده محمد حسینوند (خوزستان) به دلیل دیسکالیفه بودن علی یاری زاده (خوزستان)

فدراسیون کشتی با هدف شناسایی استعدادها و پشتوانه ها در کشتی کشور امسال مسابقات عمومی را در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال و با اهدای جوایز نقدی ۵، ۳ و ۲ میلیون تومانی به نفرات برتر هر وزن برگزار می کند و نفرات برتر و مستعد این مسابقات به کارگاه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی دعوت می شوند تا بتوانند در سال های آینده در تیم های ملی بدرخشند.

کد مطلب 4396487

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