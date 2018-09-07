تقویت اتحاد و انسجام راهکار مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی در خطبه های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: در ماه محرم باید نگاه ویژه‌ای به برگزاری مراسم و برنامه‌ها داشته باشیم و از بروز آسیب‌ها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در عزاداری ها باید از بدعت‌ها جلوگیری شود، ادامه داد: تبیین فلسفه عاشورا و قیام امام حسین(ع) یکی از موضوعات جدی است که باید به صورت ویژه در دستور کار باشد.

دشتی افزود: از بانیان مساجد و مراکز مذهبی انتظار می‌رود به عزاداری‌های ماه محرم توجه ویژه شود تا ضمن جلوگیری از انحرافات، بروز آسیب‌ها و کجروی‌ها، سبب روشن‌گری و حل مشکلات جامعه شود.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با خبرگان بیان کرد: دشمنان با ایجاد جنگ اقتصادی دنبال ترویج حس ناامیدی در سطح کشور هستند و می‌خواهند مردم را به نظام و مسئولان بدبین کنند.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبری در صورتی که نخبگان کشور شرایط را درک نکنند و وارد عمل نشوند ضربه خواهیم خورد، خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای اساسی کشور در این شرایط ترویج اتحاد و همدلی است.

حجت‌الاسلام دشتی با تاکید بر اهمیت بسیار بالای کنارگذاشتن اختلاف‌های سلیقه‌ای و سیاسی تصریح کرد: حالا زمان آن نیست که دنبال مقصر باشیم و همدیگر را متهم کنیم و باید متحد برای عبور از مشکلات تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی جایگاه خاصی در سطح دنیا دارد، افزود: دستیابی به فناوری هسته‌ای، حقوق بشر و قدرت موشکی ایران مشکل استکبار نیست بلکه آنها با هدف‌های انقلاب اسلامی مشکل دارند.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه نباید در مقابل این دسیسه‌ها همدیگر را مقصر بدانیم، گفت: نباید اختلاف داخلی باعث شود که یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس مدعی شود که ایران را گرفتار خود کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه هدف دشمن رسیدن به جنگ رسانه‌ای و تبلیغ ناامیدی و بدبینی مردم نسبت به نظام است اضافه کرد: مشکلات اقتصادی مروبط به امروز نیست و از گذشته وجود داشته است ولی جامعه دانشگاهی و حوزوی نظام اقتصادی اسلامی بومی را برای عبور از این مشکلات تعریف نکرده‌اند.

حجت‌الاسلام دشتی با بیان اینکه با گذشت چهل سال از انقلاب هنوز هم نظام بانکداری اسلامی بومی نداریم، افزود: انتظار می‌رود دانشگاه‌ها و حوزه های علمیه به فکر تدوین یک نظام اقتصادی اسلامی برای کشور باشند.

وی با بیان اینکه تقویت اتحاد و انسجام راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است، تصریح کرد: جنگ بزرگتر از جنگ اقتصادی که گرفتار آن هستیم جنگ رسانه‌ای است که ریشه جنگ اقتصادی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام دشتی بیان کرد: در راستای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، حوزه‌های علمیه انقلابی باید اقتصاد اسلامی را تدوین و دانشگاها نیز در این عرصه متخصصان مورد نیاز جامعه را تربیت کنند تا هر روز شاهد تغییر و نوسانات اوضاع اقتصادی جامعه نباشیم.