سپیدرود با ۸ گل از سد استقلال گذشت/صدر جدول تکان نخورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان با برگزاری ۵ دیدار امروز جمعه در شهرهای مختلف برگزار شد.

در دیدارهای امروز تیم سپیدرود با نتیجه ۸ بر یک از سد استقلال ساری گذشت تا پرگل ترین بازی هفته را به خود اختصاص دهد.

تیم ملی حفاری که به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد با نتیجه ۷ بر ۲ از سد تیم پارس آرا شیراز گذشت. نماینده شیراز جایگاه سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است. با این نتایج سپید رود در صدر جدول و ملی حفاری در جایگاه دوم جدول رده بندی باقی ماندند تا صدر جدول تکان نخورد.

نتایج کامل هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:

* پویندگان فجر شیراز ۷ - دریژ نو فرخ شهر ۲

* دختران کویر کرمان یک - صنعت نفت آبادان یک

* سپیدرود تهران ۸ - استقلال ساری یک

* هیات فوتبال خراسان یک - شهرداری رشت ۲

* شرکت ملی حفاری ۷ - پارس آرا شیراز ۲