به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد رضوی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای امام خمینی(ره) مرکز استان، ضمن بیان اینکه ۶۳ پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی استان در آستانه مهر تشکیل می‌شود، تاکید کرد: ۱۲ پایگاه در سمنان و ۱۲ پایگاه در شاهرود کمک‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کنند.

وی افزود: ۹ پایگاه در هریک از شهرستان‌های دامغان و گرمسار، هفت پایگاه در میامی، شش پایگاه در مهدی‌شهر، پنج پایگاه در آرادان و سه پایگاه در سرخه برای دریافت کمک‌های مردمی مستقر هستند تا کمک‌های مردمی را جمع‌آوری کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه در جشن عاطفه‌های سال گذشته ۹ میلیارد ریال کمک برای نیازمندان جمع شد، گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال‌جاری افزایش یابد.

رضوی با بیان اینکه «لبخند مهر بسته به مهر شما» شعار جشن عاطفه‌های سال ۹۷ در آستانه ماه مهر است، گفت: دو هزار و ۲۰۰ دانش آموز و ۴۵۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد نیازمند کمک‌های مردمی برای ادامه تحصیل هستند.