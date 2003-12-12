ورود رئيس سازمان جاسوسي مصر به آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي ايلاف، منابع خبري هدف از اين سفر را فراهم كردن مقدمات سفر حسني مبارك رئيس جمهور مصر به آمريكا مي دانند.

در نخستين روز سفر سليمان به آمريكا، وي با كالين پاول وزير امورخارجه ، ريچارد آرميتاژ معاون وزارت خارجه آمريكا درباره موضوعات مختلف منطقه اي، بحران در اراضي اشغالي فلسطين و مسئله عراق ديدار و گفتگو كرد.

منابع مطلع همچنين گفتند: سليمان در سفر به آمريكا، مقامات ارشد آمريكا را از نتايج گفتگوهاي گروه هاي فلسطيني در نشست قاهره مطلع ساخت.

آمادگي سوريه براي از سر گيري مذاكرات با اسراييل نيز در گفتگوهاي عمر سليمان با مقامات آمريكايي از جمله ديك چني معاون رئيس جمهور ، جرج تنت مدير سازمان مركزي جاسوسي و كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي رئيس جمهورآمريكا مطرح خواهد شد.

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