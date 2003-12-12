  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ آذر ۱۳۸۲، ۲۱:۴۸

براي فراهم كردن مقدمات سفر مبارك انجام شد

ورود رئيس سازمان جاسوسي مصر به آمريكا

عمر سليمان رئيس سازمان جاسوسي مصر امروز براي ارائه نتايج نشست گروه هاي فلسطيني در قاهره به آمريكا سفر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي ايلاف، منابع خبري هدف از اين  سفر را فراهم كردن مقدمات سفر حسني مبارك رئيس جمهور مصر به آمريكا مي دانند.
در نخستين روز سفر سليمان به آمريكا، وي با كالين پاول وزير امورخارجه ، ريچارد آرميتاژ معاون وزارت خارجه آمريكا درباره موضوعات مختلف منطقه اي، بحران در اراضي اشغالي فلسطين و مسئله عراق  ديدار و گفتگو كرد.
منابع مطلع همچنين گفتند: سليمان در سفر به آمريكا، مقامات ارشد آمريكا را از نتايج گفتگوهاي گروه هاي فلسطيني در نشست قاهره مطلع ساخت. 
آمادگي سوريه براي از سر گيري مذاكرات با اسراييل نيز در گفتگوهاي عمر سليمان  با مقامات آمريكايي از جمله  ديك چني معاون رئيس جمهور ، جرج تنت مدير سازمان مركزي جاسوسي و كاندوليزا رايس  مشاور امنيت ملي رئيس جمهورآمريكا مطرح خواهد شد.  
کد مطلب 43965

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها