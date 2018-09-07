به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند بابیان اینکه برای ورود به ماه محرم و معرفت هرچه بیشتر باید از ظرفیت مبلغین، ذاکرین، فضاسازی مساجد و هیئت‌ها بهره برد، گفت: خوشبختانه این اقدامات تا حدودی در شهرستان انجام‌شده اما انتظار می‌رود روحانیت و مداحان ذاکران با توجه به حضور جمعیت جوان در این مراسم‌ این ایام باید آنچه را موردتوجه بیشتر قرار می‌دهند نماز اول وقت باشد چراکه از واجبات است.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه اگر می‌خواهیم سعادت دنیا و آخرت شامل حالمان شود باید از امام زمان و ولی‌فقیه زمان و نه از آمریکا اطاعت کنیم، گفت: دشمنان اسلام و ولایت و همه کسانی که به هر دلیل پشت به ولایت و مقاومت کرده اند لشگر ابن سعد هستند که به خاطر دنیا فریب می‌خورند.

وی با اشاره به اینکه انسان در روز قیامت اعمال خوب و بد خود را مشاهده می‌کند، گفت: باید در انجام واجبات و ترک محرمات تلاش کرد.

حجت‌الاسلام مغیثی با اشاره به رهنمودهای امام (ره)، گفت: ایشان در بیانی فرمودند که محرم دلیل پیروزی حق بر باطل است همچنان که ما در این ۴۰ سالی که از عمر انقلاب گذشته در برابر دشمنان ایستاده‌ایم.

امام‌جمعه نهاوند با تأکید بر اینکه امام حسین(ع) اسلام را با قیام خود استوار کرد و انقلاب ما را نیز محرم استوار کرده است، گفت: امروز همه مردم و مسئولین باید هوشیار باشند تا فریب بیگانگان را نخورند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس خبرگان و قوای سه‌گانه، گفت: رهبری فرمودند جنگ اقتصادی امروز همراه با جنگ رسانه‌ای، تبلیغاتی و روانی توسط مثلث شوم آمریکا، اسرائیل و آل سعود آغازشده و تمام قوای خود را به کار گرفته اند تا نگذارند ۴۰ سالگی انقلاب برسد.

حجت‌الاسلام مغیثی راه مقابله با نقشه شوم دشمن را وحدت، بصیرت و آگاهی مردم عنوان کرد و گفت: امروز وظیفه ما مقاومت است چراکه دشمن درصدد خسته کردن و ناامید کردن مردم و تشدید بدبینی‌ها است.

وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری به مسئولین دستور دادند بین مردم باشید، گفت: اگر مردم ببینند مسئولین دلسوزانه عمل می‌کنند یقیناً مردم دلسوزتر به انقلاب هستند و اگر ببینند مسئولین درصحنه هستند قدردان آنان خواهند بود.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره منبر روحانیون در ایام محرم، گفت: در هفته اول محرم که هفته امربه‌معروف و نهی از منکر است روحانیون باید درس‌ها، عبرت‌ها و پیام‌های عاشورا را به گوش مردم برسانند و مراسم تنها عزاداری و سینه‌زنی نباشد چراکه عزاداری بامعرفت پاداش بهشت دارد.

وی بابیان اینکه شمر امروز ترامپ، ملک سلمان و نتانیاهو هستند، گفت: امروز شمریان در برابر مقاومت صف‌بندی کرده‌اند و انسان‌های بی‌گناه را می‌کشند.

حجت‌الاسلام مغیثی با تأکید بر اینکه اگر شب سینه زنی کرده و روز به دنبال تفکر غربی باشی فایده‌ای ندارد، افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون هرروز به بهانه‌های مختلف با ایران سر ناسازگاری داشته اند و بهانه‌های مختلفی آورده‌اند تاجایی که امروز به توان موشکی ایران رسیده‌اند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی مساجد تا شب پنجم محرم برنامه‌ای ندارند، گفت: محرم را از شب‌های اول شروع کنید و نسل جوان را دریابید چراکه دشمن با استفاده از ابزارهای فضای مجازی برنامه های خود را دنبال می کند.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه ایران اسلامی با توجه به آیات قران کریم و عقاید؛ در برابر دشمن خود را تجهیز می‌کند، گفت: دشمنان داعش را برای ایران درست کردند اما ایران اسلامی با توجه به اعتقادات خود جنگ را در خارج از مرزها دفع کرد.

وی ادامه داد: فتنه داعش در منطقه از بین رفته اما بقایایی وجود دارد که آمریکا نمی‌خواهد بگذارد مقاومت؛ پیروز این جبهه باشد لذا ایران اسلامی به کمک هم پیمانانش به دنبال ریشه‌کن کردن داعش است که در هفته‌های آینده کلید می‌خورد.

حجت‌الاسلام مغیثی در رابطه با حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت و قوای دیگر، گفت: رهبری در رأس نظام است و بهتر از من و شما مشکلات و راهکارها را می‌داند و امروز زمان تضعیف قوا نیست تا دشمن از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.

وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری امروز مردم و مسئولین را به وحدت و انسجام دعوت می‌کنند، گفت: اگر قوای سه‌گانه هرکدام در چهارچوب وظایف خود به‌خوبی عمل کنند مشکلات حل می‌شود.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره به برگزاری رزمایش سپاهیان محمدرسوالله(ص) از فردا در نهاوند، گفت: هدف از این رزمایش این است تا دشمن بداند همه ما زیر چتر ولایت هستیم.